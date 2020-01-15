Защитник Барселоны перебрался в немецкий клуб.
schalke04.de
15 января 2020, 21:23
Официальный сайт Шальке объявил о переходе в свой клуб Жан-Клера Тодибо из Барселоны.
Французский центральный защитник перебрался в Гельзенкирхен на правах аренды до конца нынешнего сезона.
Футболист получил в Шальке 21-й номер.
После открытия январского трансферного окна сообщалось, что Тодибо станет футболистом Милана, но борьбу за игрока выиграл немецкий клуб.
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