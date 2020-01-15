Германия

Защитник Барселоны перебрался в немецкий клуб.

Официальный сайт Шальке объявил о переходе в свой клуб Жан-Клера Тодибо из Барселоны.

Французский центральный защитник перебрался в Гельзенкирхен на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Футболист получил в Шальке 21-й номер.

После открытия январского трансферного окна сообщалось, что Тодибо станет футболистом Милана, но борьбу за игрока выиграл немецкий клуб.

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