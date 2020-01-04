"Россонери" прибыли в Барселону для завершения трансфера.
Жан-Клер Тодибо, Getty Images
04 января 2020, 12:26
Защитник Барселоны Жан-Клер Тодибо должен в ближайшее время присоединиться к Милану, сообщает издание AS.
Представители итальянского клуба уже прибыли в Барселону для подписания арендного соглашения по французскому центрбеку. Сторонам еще необходимо обсудить некоторые детали сделки.
Действующий контракт Тодибо с Барселоной рассчитан до июня 2023 года.
В текущем сезоне 20-летний игрок провел 3 поединка в футболке "сине-гранатовых".
Ранее сообщалось, что Милан представил нападающего Златана Ибрагимовича.
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