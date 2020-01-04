Италия

"Россонери" прибыли в Барселону для завершения трансфера.

Защитник Барселоны Жан-Клер Тодибо должен в ближайшее время присоединиться к Милану, сообщает издание AS.

Представители итальянского клуба уже прибыли в Барселону для подписания арендного соглашения по французскому центрбеку. Сторонам еще необходимо обсудить некоторые детали сделки.

Действующий контракт Тодибо с Барселоной рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 20-летний игрок провел 3 поединка в футболке "сине-гранатовых".

Ранее сообщалось, что Милан представил нападающего Златана Ибрагимовича.

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