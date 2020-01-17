Германия

Нападающий РБ Лейпциг пока что не задумывается о смене клуба.

Форвард Тимо Вернер признает, что у английской Премьер-лиги есть особенный шарм, не исключает переезда в Испанию, но пока что вообще не задумывается о трансфере.

"Премьер-лига определенно самый интересный чемпионат, нужно признать. Есть некий шарм в том, чтобы смотреть английский чемпионат и играть в нем. Но многие немцы также были успешны в Испании – Сами Хедира и Месут Озил, например", — рассказал Вернел Bild.

"Но прямо сейчас у меня нет желания думать о переходе куда-либо".

Вернер в нынешнем сезоне отметился 23 голами в 25 матчах во всех турнирах. Это помогло РБ Лейпциг выйти из группы в Лиге чемпионов, а также лидировать в Бундеслиге.

Уже 18 января "быки" возобновят выступления в чемпионате Германии матчем против Униона.