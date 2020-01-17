Германия

Шведский нападающий продолжит карьеру в Германии.

Форвард Джон Гвидетти успешно прошел медосмотр и перебрался в Ганновер на правах аренды, сообщил официальный сайт немецкого клуба.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона. После этого у Ганновера будет право выкупить Джона, который будет играть за новую команду под девятым номером.

Гвидетти в 2010 году перебрался в Ман Сити из родной Броммапойкарны (Стокгольм). "Горожане" отдавали его в аренду в Бернли, Фейеноорд, Сток Сити и Селтик. В 2015 году Гвидетти перебрался в Сельту, а в 2018 стал игроком Алавеса.

В нынешнем сезоне 27-летний форвард сыграл в пяти матчах Ла Лиги.

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