Германия

Нападающий дортмундской Боруссии в ближайшее время может сменить клуб.

Испанский форвард Пако Алькасер не был включен в заявку Боруссии Дортмунд на ближайший поединок Бундеслиги против Аугсбурга, сообщает журналист Goal Ронан Мерфи.

Это может свидетельствовать о скором трансфере футболиста. Алькасера связывают с Валенсией. Испанцу будет сложно попадать в стартовый состав Боруссии после того, как клуб купил у Зальцбурга молодого норвежца Эрлинга Холанда.

В нынешнем сезоне на счету Алькасера семь голов и два ассиста в 15 матчах за Боруссию во всех турнирах.