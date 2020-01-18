Германия

Форвард Боруссии Д Эрлинг Холанд отличился тремя голами в дебютной матче за "шмелей".

В рамках 18-го тура чемпионата Германии Эрлинг Холанд помог Боруссии Дортмунд победить, отметившись хет-триком в дебютной встрече за новую команду.

Таким образом, 19-летний футболист седьмым футболистом, кому удалось подобное в дебютной игре, сообщает Gracenote Live.

Ранее три мяча в первом матче забивали Пьер-Эмерик Обамеянг, Мартин Фенин, Адемар, Олафу Маршалл, Херманн Олихеру и Энгельберт Краус.

Напомним, что Холанд перебрался из РБ Зальцбург в Боруссию Д в прошлом месяце.

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