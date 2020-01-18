Германия

Берлинский клуб не сумел подставить подножку ненавистному сопернику.

В 18-м туре Бундеслиги РБ Лейпциг добыл волевую победу над Унионом. На гол Мариуса Бюльтера "быки" ответили дублем Тимо Вернера и мячом Марселя Забитцера.

Благодаря поражению Боруссии М от Шальке Лейпциг теперь лидирует в Бундеслиге с пятиочковым отрывом. К "быкам" на расстояние четырех очков может подобраться Бавария, если обыграет завтра Герту.

РБ Лейпциг – Унион 3:1

Голы: Вернер, 51, 83, Забитцер, 57 – Бюльтер, 10.

РБ Лейпциг: Гуляси – Мукиеле, Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг – Лаймер, Адамс (Ильзанкер, 86) – Забитцер, Нкунку (Айдара, 79), Вернер – Шик (Поульсен, 68).

Унион: Гикевич – Фридрих, Суботич, Паренсен (Полтер, 82) – Риерсон, Гентнер, Андрих, Ленц – Ингвартсен (Малли, 71), Андерсон(Уджа, 75), Бюльтер.

Предупреждения: Айдара – Андерсон, Риерсен, Паренсен.