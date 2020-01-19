Вашему вниманию видеообзор поединка Бундеслиги.
Игроки Боруссии Д, getty images
19 января 2020, 12:57
В поединке 18-го тура чемпионата Германии Боруссия Д совершила камбэк в выездной игре против Аугсбурга.
Примечательно, что хэт-трик за "шмелей" сделал форвард Эрлинг Холанд, который вышел в дебютном для себя матче на 59-й минуте.
Аугсбург – Боруссия Д 3:5
Голы: Нидерлехнер, 34, 55, Рихтер, 46 – Брандт, 49, Холанд, 59, 70, 79, Санчо, 61.
Аугсбург: Кубек – Лихтштайнер, Гоувелееув, Эдвай, Макс – Байер (Саренрен-Базее, 85), Р. Хедира – Рихтер, Йенсен (Левен, 74), Варгас – Нидерлехнер.
Боруссия Д: Бюрки – Пищек (Холанд, 56), Хуммельс, Аканджи – Хакими, Витсель, Брандт, Геррейру – Санчо, Ройс (Дауд, 80), Т. Азар (Рейна, 72).
Предупрежден: Брандт.