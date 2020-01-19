Германия

Эмблема болельщиков немецкого клуба попал в список тех, что несут опасность.

Департамент по борьбе с терроризмом полиции Великобритании включил логотип болельщиков Санкт-Паули в список символов, которые могут нести террористическую угрозу, сообщает издание Deutsche Welle.

Символ с изображенным черепом и скрещенными костями наряду со свастикой и другими запрещенными эмблемами был включен в документ, который распространили в школах, больницах и среди других социальных работников и который должен помочь в борьбе с терроризмом.

Такое решение вызвало реакцию удивления у руководства клуба из Гамбурга, который известен своими либеральными взглядам и анти-фашистским движением, а болельщики которого неоднократно участвовали в столкновениях с неонацистами и хулиганами на выездных матчах.

На данных момент Санкт-Паули занимает 11-ю строчку в турнирной таблице второй Бундеслиги, набрав 21 пункт после 18 туров.

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