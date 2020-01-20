Германия

Football.ua подводит итоги 18-го тура чемпионата Германии.

Отгремел первый в новом году тур немецкой Бундеслиги, который уже внес значительные коррективы в турнирную таблицу. Что любопытно, прошедший игровой день намекнул нам, между какими двумя командами будет точиться реальная борьба за победу в чемпионате. Бавария продолжает активную гонку за Лейпцигом, Вердер наконец победил, Боруссия Д совершила невероятный камбэк благодаря 19-летнему дебютанту и многое другое.

18-й тур:

Холанд идеально дебютировал за Дортмунд, Бавария сломила сопротивление Герты

Первый матч в новом году Боруссия проводила в гостях у Аугсбурга. Напомним, в первом туре Бундеслиги "шмели" разгромили "фуггеров" у себя дома, забив пять голов, и в этот раз хозяева были полны решимости отомстить за неудачный результат. Впрочем, и сценарий поединка пошел так, как того хотел Аугсбург. Да, команды довольно равно провели первую половину, но "фуггеры" оказались точнее в своих моментах — 1:0 после первого тайма. Вновь холодный душ окатил гостей уже на 46-й минуте, когда хозяева сумели удвоить преимущество. Оба коллектива тут же словили нить игры — "шмели" через три минуты отыграли один гол усилиями Брандта, но Аугсбург вновь забил, сохранив на 55-ю минуту комфортное преимущество в два гола.

И тут вышел Эрлинг Холанд. Норвежец, благодаря своей невероятной результативности в первой половине сезона, тут же стал чуть ли не самым востребованным футболистом в Европе. Естественно, дортмундцы стали в один ряд с клубами, желающими приобрести форварда, и в этой гонке Боруссия оказалась первой, опередив Лейпциг, Манчестер Юнайтед и, по слухам, Ювентус, выплатив Зальцбургу всего 20 миллионов евро. А свой первый матч за новую команду Холанд начал со скамейки запасных, выйдя на 56-й минуте.

Уже через три минуты нападающий забил одним из первых касаний, точно пробив в штрафной в дальний от себя угол. Откровенно, дальше что-то необычное начало происходить с обороной "фуггеров" — Дортмунду удалось вывести Санчо практически один на один с вратарем с самого центра поля — англичанин легко переиграл Кубека и счет стал 3:3. На 70-й минуте произошла аналогичная ситуация, когда на вратаря выходил Азар, но бельгиец отдал пас перед воротами на Холанда, дам ему сделать дубль, а на 79-й минуте оборона вновь провалилась, и уже сам Эрлинг максимально приблизился к голкиперу, точным ударом оформив хет-трик. Итоговый счет 5:3, а для болельщиков Боруссии есть все поводы надеется, что проблему с центрфорвардом удалось решить.

Баварии довольно сложно удаются поединки против Герты в Берлине. В рамках Бундеслиги "красные" побеждали на Олимпиаштадион 3,5 года назад, да и хозяева перед встречей были в достаточно хорошей форме, чтобы навязать борьбу с действующим чемпионом. К слову, на Альянц Арене Герте удалось в первом туре отобрать очки, сыграв 2:2, а старт матча намекал на то, что добыть определенный результат "старая дама" сумеет и в этот раз.

Берлинцы принялись сушить игру с первых минут, и у них это вполне удачно получалось. Традиционно, Бавария в чемпионате выдает довольно сложный первый тайм. Если обратить внимание на статистику, то большинство голов "красные" забивают после 60-й минуты. Собственно, как это получилось и в прошедшем поединке. Опять-таки, Герта играла в обороне довольно надежно целых полтора тайма.

Только Мюллеру удалось отличиться на 61-й минуте, мюнхенцев уже было не остановить. Через две минуты гости забили второй гол, но арбитр остудил пыл, отменив взятие ворот. Игроки баварцев не сильно опечалились, продолжив громить соперника на 73-й и 76-й минутах. Когда результат был уже понятен, Перишич на 84-й минуте окончательно добил Герту — 4:0, и Бавария вышла на единоличное второе место в таблице.

Лейпциг вновь укрепил позиции, Гладбах вновь допустил осечку

Футболисты Лейпцига любят щекотать нервы своим болельщикам, пропуская первыми. "Быки" уже третий матч кряду в Бундеслиги оказываются в позиции догоняющих, причем дважды — в родных стенах против скромных Аугсбурга и Униона. Конечно же, Лейпциг был очевидным фаворитом в поединке против берлинцев, но команда Наггельсмана не сразу вышла из отпуска, напрочь провалив первый тайм, закономерно его минимально проиграв.

Но стабильность "быков" в их результативности. Команда, даже проигрывая по ходу встречи, вновь включается в игру, добывая либо необходимые три очка, либо же спасают ничью, как это было в игре против Дортмунда. Уже на старте второго тайма Лейпциг выровнял ситуацию — Вернер отличился на 51-й минуте. Видимо, запаса энергии у Униона противостоять лидеру во второй половине не было, и гости благополучно посыпались.

Уже на 57-й минуте Сабитцер вывел хозяев вперед. Берлинцы предприняли попытку вернуться в игру, и даже имели неплохой момент сравнять счет, но матч уже шел под диктовку "быков". Закономерно, на 83-й минуте Вернер добил "железных". Три очка позволили укрепиться Лейпцигу на первом месте, опередив ближайшего конкурента на четыре очка.

Гладбах вновь оступился на выезде. "Жеребцы" долгое время пребывали на вершине турнирной таблицы, покинув лидирующее место незадолго до нового года. Причина того, что Боруссия не первая, а уже третья, довольно проста — команда очень плохо выступает на выезде, проиграв трижды в четырех последних встречах в гостях и один раз сыграв в ничью. Одно из 12 возможных выездных очков — не тот результат, который может помочь Боруссии побороться за победу в чемпионате.

Матч против Шальке был первым в 2020 году в Бундеслиге. Гладбах, понимая важность задачи удачно начать вторую половину сезона, очень активно начал матч, а Плеа мог открыть счет уже на третьей минуте. Шальке, в свою очередь, довольно быстро пришел в порядок. К слову, "синих" очень сложно обыграть на их поле — в чемпионате это удавалось лишь Баварии на старте сезона. "Жеребцам" к подобному приблизиться не удалось и близко.

За то "кобальтовым" удалось максимально приблизиться к Боруссии в турнирной таблице. Команды откровенно играли в равный футбол, но Вернер нашел правильные слова для своих подопечных в перерыве, и Шальке открыл счет на старте второй половины. Тут-то слабая выездная форма Гладбаха дала о себе знать — команда не сумела вернуться в игру, уже через 10 минут пропустив второй гол. Шальке спокойно довел матч до победы, и теперь "синие" лишь на два очка отстают от Боруссии.

Байер не отстает от лидеров, Айнтрахт ошарашил Хоффенхайм

Байеру, который довольно неоднозначно закончил год, было необходимо как можно лучше стартовать после возобновления чемпионата, тем более, что в соперниках у леверкузенцев был скромный и, скорее всего, безнадежный Падерборн. Конечно, "черно-синие" несколько адаптировались в Бундеслиге, довольно часто доставляя проблемы именитым соперникам. Но в этот раз не получилось, "фармацевты" включились в игру с первых минут.

Уже на 14-й минуте встречи счет стал 2:0 в пользу гостей — дублем отметился Кевин Фолланд. Конечно, нельзя сказать, что Падерборн отсиживался в обороне. Хозяева старались идти вперед, создавая моменты. Статистически, они даже перебили Байер. Но качество этих моментов было не очень высоко. Впрочем, "фармацевты" забили третий гол еще в первом тайме.

Отдадим должное "черно-синим". Даже при счете 0:3 они старались сопротивляться, даже сумев отыграть один гол на старте второй половины. Но Байер больше ошибок в обороне не допускал, а на 75-й минуте Хаверц наконец отличился, поставив финальную точку в поединке. Результат — леверкузенцы в зоне еврокубков, а Падерборн на последнем месте.

Айнтрахт напрочь провалил конец первой половины сезона, что откинуло команду в глубину турнирной таблицы. "Орлы" последний раз побеждали в чемпионате в начале ноября, а затем проиграли шесть из семи поединков Бундеслиги. Хоффенхайм, напротив, сумел завершить год двумя победами кряду, в том числе над Боруссией Д, максимально приблизившись к зоне еврокубков. Но, видимо, тренерский штаб Хюттера сделал выводы из ошибок.

"Деревенские" пошли вперед с самого стартового свистка, создав ряд угроз у ворот гостей. Но как только франкфуртцам удалось остудить пыл Хоффе, тут же последовал гол Доста, который несколько ошарашил хозяев. Как бы там ни было, перехватить инициативу у Айнтрахта не получилось, и команда Шредера продолжала наращивать преимущество. Все это завершилось взятием ворот на 48-й минуте. Казалось бы, сейчас-то Хоффехайм сумеет развить успех, но гости забили вновь на 62-й минуте и, примечательно, перехватили инициативу, довольно спокойно доведя матч до победного финала. Очень важная победа для Айнтрахта и очередное домашнее поражение для "деревенских".

Одной строкой:

Вердер наконец победил. Ужасная форма бременцев опустила их в зону вылета, а победа над Фортуной, которая остается прямым конкурентом в борьбе за выживание, значительно улучшило моральное состояние "зеленых".

Кельн вновь добыл три очка. "Козлы" очень сложно проводили сезон, но под конец года выдали серию из трех побед кряду. Не заставила себя ждать и четвертая победа — в этот раз в родных стенах довольно просто был обыгран Вольфсбург.

Фрайбург не выключается из борьбы за еврокубки. Несмотря на то, что "грифы" покинули топ-6 накануне нового года, у команды Штрайха остаются отличные шансы побороться за еврокубковую весну в следующем сезоне. Фрайбург в гостях обыграл Майнц, приблизившись к шестому месту.

Таблица: