Германия

Защитник сборной Испании остаток сезона проведет в Германии.

Правый защитник Реала и сборной Испании Альваро Одриосола до конца сезона будет выступать за Баварию на правах аренды, сообщил официальный сайт немецкого клуба.

"Мы уверены, что Альваро Одриосола поможет нашей команде. Довольны, что нашли такого фулбэка", — заявил спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич.

Одриосола выступал за Реал с 2018 года, перебравшись в Мадрид в статусе участника ЧМ-2018. В "королевском клубе" он не сумел выиграть конкуренцию у другого защитника сборной Испании Дани Карвахаля.

Подписание Одриосолы позволит Баварии перевести Бенжамена Павара в центр защиты, где команды испытывает кадровый дефицит из-за травм Никласа Зюле, Хави Мартинеса и Люки Эрнандеса.