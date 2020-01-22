Хосеп Мартинес, фото Лейпциг
22 января 2020, 22:35
Официальный твиттер Лейпцига сообщает, что клуб заключит контракт до 2024 года с голкипером Лас-Пальмас Хосепом Мартинесом.
Правда, 21-летний испанский футболист присоединиться к немецкой команде лишь в следующем сезоне, а текущий завершит в своем нынешнем коллективе.
Ранее сообщалось, что лидер и нападающий Лейпцига Тимо Вернер попал в сферу интересов Ливерпуля, но останется в Германии как минимум в нынешнее трансферное окно.
Напомним, после 18 туров "быки" занимают первое место в Бундеслиге, имея в своем активе 40 очков.