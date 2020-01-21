Англия

Немецкий форвард, похоже, останется в Лейпциге до конца сезона.

Нападающий РБ Лейпциг Тимо Вернер демонстрирует великолепный уровень игры в текущем сезоне, поэтому в его услугах заинтересовались многие европейские гранды.

Ливерпуль назывался одним из самых вероятных клубов, в которых 23-летний немец мог бы продолжить карьеру, однако, как сообщает Sky Sports, "красные" не планируют подписывать форварда этой зимой.

Более того, Ливерпуль сомневается в подписании Вернера и следующим летом, поскольку футболист пока не определился касательно вопроса о своем будущем.

В августе 2019 года он продлил контракт с "быками" до лета 2023 года, что является проблемой для потенциальных покупателей.

Стоит отметить, что если Вернер решит в конечном итоге уйти из Лейпцига, то Ливерпулю придется выиграть конкуренцию у лондонского Челси и мадридского Реала, которые также проявляют интерес к немецкому форварду.

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