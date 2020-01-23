Германия

Немецкий футболист не против вернуться в Бундеслигу.

Полузащитник Ювентуса Эмре Джан этой зимой может стать игроком Боруссии из Дортмунда, передает издание Goal. Немецкий клуб уже готовит предложение боссам итальянского гранда.

Сам Эмре Джан не против вернуться в Бундеслигу, поскольку не имеет постоянной игровой практики в Ювентусе. Наибольшую заинтересованность в хавбеке проявляет дортмундская Боруссия. В ближайшее время переговоры о трансфере 26-летнего игрока могут начаться.

В нынешнем сезоне опорный полузащитник провел за "зебр" только восемь матчей в Серии А. В заявку туринского клуба на нынешний розыгрыш Лиги чемпионов немец турецкого происхождения не попал.

Ранее с 2011 по 2013 год Эмре Джан выступал за мюнхенскую Баварию (4 матча, один гол). Сезон-2013/14 хавбек провел в составе Байера (29 поединков, три гола). Затем четыре года выступал в цветах Ливерпуля (115 игр, 10 мячей).

Также интерес к Джану проявляет английский Эвертон и главный тренер "ирисок" Карло Анчелотти.