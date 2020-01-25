Гости из Гельзенкирхена увезли из Мюнхена пять пропущенных мячей, несмотря на не самый плохой матч голкипера Маркуса Шуберта (0:5).
Бавария — Шальке, Getty Images
25 января 2020, 21:26
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Бавария
— Шальке 5:0
Голы:
Левандовски, 6, Мюллер, 45+2, Горецка, 50, Тиаго, 58, Гнабри, 90
Бавария:
Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис — Киммих, Горецка (Толиссо, 78), Тиаго (Коутиньо, 61) — Мюллер, Левандовски, Перишич (Гнабри, 68).
Шальке:
Шуберт — Кенни (Маккенни, 81), Кабак, Настасич, Ощипка — Маскарель, Сердар — Калиджури, Арит, Матондо (Буджеллаб, 58) — Грегорич (Кутуджу, 57).