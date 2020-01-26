Менеджер "красных" прокомментировал три очка против "синих".
Ханси Флик, getty images
26 января 2020, 10:54
Главный тренер Баварии Ханси Флик высказал свое мнение о победе его команды в матче 19-го тура Бундеслиги против Шальке (5:0).
"Матч прошел очень хорошо. Шальке впечатляюще выступили в первой игре в новом году против Гладбаха. Но мы играли дома и хотели продемонстрировать нашу игру, нашу философию".
"Мы хотели сломить оппонента в начале матча, оказать на него давление с высокой интенсивностью. Мы сделали это очень хорошо, особенно в первом тайме".
"Крайне важно, чтобы мы получили три очка. Это должно придать нам еще большую уверенность. Качество в команде отличное", — цитирует Флика Goal.
Ранее сообщалось, что игроки мюнхенцев попросили клуб вернуть в команду крайнего полузащитника Дугласа Косту.