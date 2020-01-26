Германия

Менеджер "красных" прокомментировал три очка против "синих".

Главный тренер Баварии Ханси Флик высказал свое мнение о победе его команды в матче 19-го тура Бундеслиги против Шальке (5:0).

"Матч прошел очень хорошо. Шальке впечатляюще выступили в первой игре в новом году против Гладбаха. Но мы играли дома и хотели продемонстрировать нашу игру, нашу философию".

"Мы хотели сломить оппонента в начале матча, оказать на него давление с высокой интенсивностью. Мы сделали это очень хорошо, особенно в первом тайме".

"Крайне важно, чтобы мы получили три очка. Это должно придать нам еще большую уверенность. Качество в команде отличное", — цитирует Флика Goal.

Ранее сообщалось, что игроки мюнхенцев попросили клуб вернуть в команду крайнего полузащитника Дугласа Косту.