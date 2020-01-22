Германия

Экс-футболист Шахтера выступал за мюнхенцев два сезона.

Главный тренер Баварии Ханси Флик провел встречу с "сенаторами" команды – Мануэлем Нойером, Томасом Мюллером, Давидом Алабой, Джошуа Киммихом и Робертом Левандовски, на которой обсудил возможное усиление состава.

Футболисты высказались за возвращение Дугласа Косты из Ювентуса, утверждает Bild. Бразилец играл за Баварию с 2015 по 2017 год.

Бавария хочет подписать вингера, учитывая травматичность Кингсли Комана, а также недавние проблемы со здоровьем Сержа Гнабри.

Пока что Бавария укрепила оборону команды, арендовав у Реала правого защитника Альваро Одриосолу.

После 18 туров Бундеслиги мюнхенцы идут на втором месте, отставая на четыре очка от РБ Лейпциг.