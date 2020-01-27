Байер без проблем разобрался со своим соперником в чемпионате Германии.
Байер - Фортуна, Getty Images
27 января 2020, 01:12
В 19-м туре Бундеслиги Байер на своем поле принимал Фортуну.
"Фармацевты" без проблем разобрались со своим оппонентом, который идет на последнем месте в лиге.
Обзор матча:
Байер - Фортуна 3:0
Голы: Хаверц, 40, Л. Бендер, 79, Аларио, 89 (с пенальти)
Байер: Градецки — Л. Бендер, Та, С. Бендер, Сикгравен — Баумгартлингер, Демирбай — Беллараби (Бэйли, 64), Хаверц, Диаби (Аларио, 76) — Фолланд (Амири, 87)
Фортуна: Кастенмайер — Циммерманн, Айхан, Хоффманн, Зуттнер — Финк (Штогер, 63), Моралес, Соботка — Скрибски (Ковнацки, 65), Хеннингс, Томми (Ампома, 87)
Предупреждения: Хоффманн, Ковнацки, Хеннингс.
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