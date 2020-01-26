Леверкузенцы добыли победу благодаря голам Хаверца, Л. Бендера и Аларио.
КАЙ ХАВЕРЦ, ФОТО GETTY IMAGES
26 января 2020, 20:56
Байер в 19 туре чемпионата Германии принимал на своем поле Фортуну, которая идет на последнем месте турнирной таблицы.
Леверкузенцы смогли открыть счет под занавес первой половины игры благодаря точному удару Кая Хаверца.
Развить преимущество в счете Байер смог ближе к концу поединка — точным выстрелом отметился Ларс Бендер.
Байер - Фортуна 3:0
Голы: Хаверц, 40, Л. Бендер, 79, Аларио, 89 (с пенальти)
Байер: Градецки — Л. Бендер, Та, С. Бендер, Сикгравен — Баумгартлингер, Демирбай — Беллараби (Бэйли, 64), Хаверц, Диаби (Аларио, 76) — Фолланд (Амири, 87)
Фортуна: Кастенмайер — Циммерманн, Айхан, Хоффманн, Зуттнер — Финк (Штогер, 63), Моралес, Соботка — Скрибски (Ковнацки, 65), Хеннингс, Томми (Ампома, 87)
Предупреждения: Хоффманн, Ковнацки, Хеннингс