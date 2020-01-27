Бавария заинтересовалась Лемаром

Германия

Мюнхенцы поборются за француза вместе с лондонским Арсеналом.

Французский вингер мадридского Атлетико Тома Лемар привлек к себе внимание мюнхенской Баварии. Об этом информирует France Football.

На данный момент 24-летний игрок имеет не лучшее положение дел в стане "матрасников", а потому существует вероятность его ухода из команды.

Этим и желают воспользоваться баварцы. На данный момент за чемпионов Германии уже выступают четыре представителя Франции — Бенжамен Павар, Корентен Толиссо, Кингсли Коман и Люка Эрнандес.

Помимо Баварии, на Лемара также претендует Арсенал.

В текущем сезоне Лемар отыграл 21 матч за "матрасников", не отметившись ни единым результативными действием.