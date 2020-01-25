Полузащитник Атлетико Тома Лемар может продолжить карьеру в Премьер-лиге.
Тома Лемар, Getty Images
25 января 2020, 00:29
Арсенал заинтересован в услугах Тома Лемара, сообщает RMC Sport.
По информации источника, "матрасники" и "канониры" уже начали переговоры. Не исключен вариант, что французский полузащитник будет взят в аренду с опцией выкупа.
В текущем сезоне Лемар провел 15 матчей за Атлетико в чемпионате Испании и не отличился результативными действиями.
Ранее Артета отказался обсуждать интерес к Матвиенко.
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