Команда занимает последнее место в турнирной таблице Бундеслиги.
Фридхельм Функель, Getty Images
29 января 2020, 13:13
Руководство Фортуны Дюссельдорф приняло решение расторгнуть контракт с тренером Фридхельмом Функелем, сообщил официальный сайт клуба.
Расставание с 66-летним тренером обусловлено спортивным кризисом команды. В 19 турах дюссельдорфцы набрали только 15 очков и занимают последнее место в турнирной таблице. При этом от зоны безопасности команду отделяет только три очка.
Клуб поблагодарил Функеля за работу с командой. Фридхельм возглавял Фортуну с 2016 года, сумев вывести ее в Бундеслигу. Примечательно, что в конце декабря тренер подписал новый договор с клубом до лета 2021 года.
В отсутствие Функеля сегодняшней тренировкой руководил его ассистент Томас Кляйне. Новым тренером должен стать бывший наставник Мальме Уве Реслер.