Германия

Команда занимает последнее место в турнирной таблице Бундеслиги.

Руководство Фортуны Дюссельдорф приняло решение расторгнуть контракт с тренером Фридхельмом Функелем, сообщил официальный сайт клуба.

Расставание с 66-летним тренером обусловлено спортивным кризисом команды. В 19 турах дюссельдорфцы набрали только 15 очков и занимают последнее место в турнирной таблице. При этом от зоны безопасности команду отделяет только три очка.

Клуб поблагодарил Функеля за работу с командой. Фридхельм возглавял Фортуну с 2016 года, сумев вывести ее в Бундеслигу. Примечательно, что в конце декабря тренер подписал новый договор с клубом до лета 2021 года.

В отсутствие Функеля сегодняшней тренировкой руководил его ассистент Томас Кляйне. Новым тренером должен стать бывший наставник Мальме Уве Реслер.