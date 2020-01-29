Германия

Александер Майер завязал с футболом в возрасте 37 лет.

Александер Майер завершил карьеру футболиста, сообщает Kicker. Немецкий нападающий принял такое решение в 37 лет.

Большую часть карьеры Майер провел в Айнтрахте, где заслужил славу и любовь фанатов, которые прозвали его "Богом футбола".

За всю карьеру на клубном уровне нападающий провел 458 игр, в которых отметился 152 голами и 57 ассистами, подавляющая часть из пришлась на период выступления за франкфуртский клуб.

В сезоне 2014/15 Майер забил 19 голов в Бундеслиге, что позволило ему стать лучшим бомбардиром, несмотря на итоговое 13 место Айнтрахта в чемпионате.

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