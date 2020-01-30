Германия

Трансфер немца в стан "шмелей" может сорваться.

Ювентус не отпустит полузащитника Эмре Джана из команды, если Боруссия Д не заплатит итальянскому клубу требуемую сумму, утверждает Sky Italia.

По данным источника, туринцы намерены выручить из продажи немецкого футболиста 30 миллионов евро. Отметим, что последнее предложение "шмелей" было 22 миллиона евро.

Также отмечается, что дортмунды предлагали арендовать полузащитника до конца сезона с правом последующего выкупа за 23 миллиона, но Ювентус отказались от этого предложения.

К слову, Боруссия уже решила все вопросы с самим Джаном, согласовав с ним личный контракт.