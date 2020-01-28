Германия

"Шмелям" осталось договориться с Ювентусом о сумме трансфера немца.

Полузащитник Ювентуса Эмре Джан до конца трансферного окна может сменить клубную прописку и вернуться в немецкую Бундеслигу.

Как сообщает Bild, дортмундская Боруссия действительно заинтересована в приобретении 26-летнего немца, с которым она уже согласовала условия личного контракта.

Руководство "шмелей" пока не договорилось с Ювентусом о сумме трансфера футболиста, однако, по информации СМИ, Боруссия выплатит за Джана порядка 23 миллионов евро.

Таким образом, если дортмундскому клубу в конечном итоге удастся договориться с Ювентусом, то Эмре Джан подпишет соглашение до лета 2024 года и будет получать 10 миллионов евро в год без вычета налогов.

В текущем сезоне Джан провел всего восемь поединков в рамках чемпионата Италии, в которых результативными действиями не отметился.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook и Instagram.