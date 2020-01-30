Германия

Бывший наставник Мальме Уве Реслер возглавил клуб из Дюссельдорфа.

Новым главным тренером Фортуны стал Уве Реслер, сообщил официальный сайт клуба. Контракт рассчитан до конца следующего сезона.

Предыдущим клубом Реслера был Мальме, с которым он занял второе место в чемпионате Швеции (отстав от Юргордена на одно очко) и выиграл группу В в Лиге Европы, обойдя Копенгаген, Динамо и Лугано.

Реслер сменил на посту главного тренера дюссельдорфцев Фридхельма Функеля, который работал с клубом с 2016 года и вывел его в Бундеслигу. 66-летний Функель после увольнения принял решение завершить карьеру.

Фортуна занимает последнее место в Бундеслиге после 19 туров. От зоны плей-офф команду отделяет два очка, а от спасительной зоны – три. Следующий матч Фортуна проведет против Айнтрахта первого февраля.