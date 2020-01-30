Бывший наставник Мальме Уве Реслер возглавил клуб из Дюссельдорфа.
Уве Реслер (слева), ФОртуна
30 января 2020, 20:14
Новым главным тренером Фортуны стал Уве Реслер, сообщил официальный сайт клуба. Контракт рассчитан до конца следующего сезона.
Предыдущим клубом Реслера был Мальме, с которым он занял второе место в чемпионате Швеции (отстав от Юргордена на одно очко) и выиграл группу В в Лиге Европы, обойдя Копенгаген, Динамо и Лугано.
Реслер сменил на посту главного тренера дюссельдорфцев Фридхельма Функеля, который работал с клубом с 2016 года и вывел его в Бундеслигу. 66-летний Функель после увольнения принял решение завершить карьеру.
Фортуна занимает последнее место в Бундеслиге после 19 туров. От зоны плей-офф команду отделяет два очка, а от спасительной зоны – три. Следующий матч Фортуна проведет против Айнтрахта первого февраля.