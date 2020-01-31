Германия

Football.ua анонсирует поединки 20-го тура чемпионата Германии

Уже сегодня, 31-го января, стартует новый тур чемпионата Германии, в котором лидеры постараются укрепить свое преимущество. Бавария приложит все усилия, чтобы не допустить осечку в Майнце, Боруссия Д примет в родных стенах Унион, Хоффенхайм постарается приблизится к зоне еврокубков в игре против Байера и многое другое.

20-й тур:

Герта — Шальке

Пятница, 31 января, Олимпиаштадион, 21:30. Прямая трансляция на Футбол 1

Довольно любопытный поединок, так как команды, даже несмотря на то, что находятся в разных частях турнирной таблицы, демонстрируют неплохой футбол. Да, Шальке последний свой поединок разгромно проиграли Баварии, но, несмотря на это, команда Вагнера продолжает быть серьезным претендентом на зону Лиги чемпионов. Герта, в свою очередь, хоть таких больших целей не имеет, последний поединок на выезде выиграла, обыграв Вольфсбург со счетом 2:1.

Ориентировочный состав:

Герта: Ярштайн — Клюнтер, Боята, Рекик, Миттельштадт — Скьельбред, Аскасибар — Вольф, Груийч, Дилросун — Лукебакио

Шальке: Нюбель — Калиджури, Кабак, Настасич, Очипка — Шепф, Маскарелл, Сердар — Харит — Григорич, Раман

Не сыграют: Дарида, Майер — Кенни, Сане, Стамбули, Шуберт

прогноз 1:1

Боруссия Д — Унион

Суббота, 1 февраля, Сигнал Идуна Парк, 16:30. Прямая трансляция на Футбол 1

Дортмунд отлично начал год, забив в двух поединках Бундеслиги десять голов, разгромив Кельн и Аугсбург. К слову, пять из них забил новичок команды Холанд, который может продлить свою серию в игре против Униона. Берлинцы в первом круге отпраздновали первую победу в Высшей лиге Германии именно против "шмелей", только вот есть сомнения, что подобное удатстя повторить на выезде. Унион — крепкая команда, но свои очки они зарабатывают в основном в родных стенах.

Ориентировочный состав:

Дортмунд: Бюрки — Пищек, Хуммельс, Аканжи — Хакими, Витсель, Брандт, Геррейро — Санчо, Ройс, Азар

Унион: Гикиевич — Фридрих, Шлоттербек, Суботич — Триммель, Гентнер, Андрих, Ленц — Ингварцен, Бюльтер — Андерссон

Не сыграют: Дилэйни — Гогия. Меес

прогноз 4:0

Хоффенхайм — Байер

Суббота, 1 февраля, ПерЗеро Арена, 16:30. Прямая трансляция на Футбол 3

Поединок с очень интересной вывеской. Обе команды ведут активную борьбу за еврокубки и в теории могут побороться за Лигу чемпионов. Впрочем, леверкузенцы сейчас находятся куда в лучшей форме — команда Боша набрала максимум очков в стартовых играх второй половины сезона, а "деревенские" проиграли дома Айнтрахту, а на выезде одолели Вердер. К слову, Хоффе очень неуверенно выступают в родных стенах.

Ориентировочные составы:

Хоффенхайм: Пентке — Пош, Нордтвейт, Хюбнер — Кадерабек, Руди, Гриллич, Баумгартнер, Сков — Даббур, Крамарич

Леверкузен: Градецки — Л. Бендер, Та, С. Бендер, Синкгравен — Баумгартлингер, Демирбай — Беллараби, Хавертц, Диаби — Фолланд

Не сыграют: Бауманн, Белфодил, Гейгер — Арангуис, Паулиньо, Паласиос

прогноз 2:1

Фортуна — Айнтрахт

Суббота, 1 февраля, Меркур ШпильАрена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Фортуна опустилась на последнее место в Бундеслиге, и клуб отреагировал на это, отправив в отставку главного тренера команды Функеля. Для прибывшего Уве Реслера матч против Айнтрахта будет первым испытанием. К слову, "орлы" сейчас на ходу — команда Хюттера отвратительно закончили 2019 год, но после возобновления турнира Айнтрахт обыграл Хоффе, а в прошлом туре франкфуртцы и вовсе забили два безответных гола лидеру Бундеслиги Лейпцигу.

Ориентировочные составы:

Фортуна: Штеффен — Циммерманн, Айхан, Хоффманн, Зуттнер — Циммер, Бериша, Моралес, Ампома — Хеннингс, Ковнацкий

Франкфурт: Трапп — Туре, Абрахам, Хинтереггер, Н'Дика — Чендлер, Соу, Роде, Костич — Гачинович — Дост

Не сыграют: Бодзек, Камаран — Фернандес, Русс, Торро

прогноз 0:0

Майнц — Бавария

Суббота, 1 февраля, Опель Арена, 16:30. Прямая трасляция на Футбол 2

Баварцы максимально близко подобрались к первому месту. Лейпциг допустил осечку в предыдущем туре, и теперь "красные" отстают от "быков" всего на одно очко. Теперь же мюнхенцам необходимо самим не допустить осечку, отправившись в гости к скромному Майнцу. "Карнавальники" пока очень сложно возобновляют сезон, а этим команда Флика может вполне воспользоваться этим, ведь Бавария вновь находится в отличной форме.

Ориентировочные составы:

Майнц: Центнер — Ниахате, Брума, Хак — Брозински, Баку, Кунде, Мартин — Боэциус — Куайсон, Матета

Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис — Киммих, Горетцка — Гнабри, Мюллер, Перишич — Левандовски

Не сыграют: Белл, Фернандес — Мартинес, Зюле

прогноз 0:2

Аугсбург — Вердер

Суббота, 1 февраля, ВВК Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Аугсбург довольно ударно провел первую половину сезона, но в 2020 году "фуггеры" проиграли уже два матча кряду, проиграв дома Боруссии Д и на выезде Униону. У Вердера ситуация сложнее — команду штормит, бременцы уступили дома Хоффенхайму в прошлом туре, да и в таблице дела у клуба идут неважно. Тем не менее, у Вердера отличная статистика матчей против Аугсбурга — "зеленые" одержали победу в последних четырех очных матчах.

Ориентировочный состав:

Аугсбург: Кубек — Лихтштайнер, Гуволеу, Йедвай, Макс — Хедира, Байер — Рихтер, Левен, Варгас — Нидерлехнер

Бремен: Павленка — Топрак, Фогт, Мойсандер — Голлер, Эггештайн, Шахин, Клаассен, Биттенкур — Осако, Рашика

Не сыграют: Кордова, Яго — Фридль, Фуллкруг, Мовальд, Ланг

прогноз 1:1

Лейпциг — Боруссия М

Суббота, 1 февраля, Ред Булл Арена, 19:30. Прямая трансляция на Megogo

Подробный анонс центрального поединка 20-го тура Бундеслиги читайте на Football.ua в день матча.

Кельн — Фрайбург

Воскресенье, 2 февраля, РейнЭнерджи, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Фрайбург довольно противоречиво выступает в середине чемпионата Германии. Команда Штрайха все еще борется за еврокубки, но "грифы" могут как одолеть конкурента посильнее и в тоже время уступить в родных стенах аутсайдеру Падерборну. Кельн, в свою очередь, несмотря на разгромное поражение от Дортмунда, довольно удачно выступают и, пожалуй, будут фаворитами в грядущем встрече.

Ориентировочные составы:

Кёльн: Хон — Эхизибу, Борнау, Чихос, Каттербах — Скири, Гектор — Дрекслер, Ут, Якобс — Кордоба

Фрайбург: Шволов — Линхарт, Кох, Хайнц — Шмид, Хаберер, Хефлер, Гюнтер — Вальдшмидт, Петерсен, Хелер

Не сыграют: Клеменс — Кюбнер

прогноз 1:0

Падерборн — Вольфсбург

Воскресенье, 2 ферваля, Бентелер Арена, 19:00. Прямая трансляция на Megogo

Вольфсбургу вновь необходимо вернуться на победный путь. "Волки" проиграли два матча в новом году не самым грозным Кельну и Герте. Теперь же "зеленым" предстоит довольно непростая встреча с Падерборном, который активно старается бороться за выживание, навязывая борьбу всем своим соперникам. К слову, в первом круге команды разошлись миром — 1:1.

Ориентировочные составы:

Падерборн: Зингерле — Янс, Штродек, Шонлау, Хольтманн — Прегер, Сабири, Василиадис, Антви-Аджей — Србены, Мишель

Вольфсбург: Кастиель — Мбабу, Тисеран, Понграчич, Руссиьон — Шлагер, Гилавоги, Арнольд — Штеффен, Вегхорст, Брекало

Не сыграют: Коллинс, Гьясула — Камачо

прогноз 2:1

Таблица: