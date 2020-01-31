Уже сегодня, 31-го января, стартует новый тур чемпионата Германии, в котором лидеры постараются укрепить свое преимущество. Бавария приложит все усилия, чтобы не допустить осечку в Майнце, Боруссия Д примет в родных стенах Унион, Хоффенхайм постарается приблизится к зоне еврокубков в игре против Байера и многое другое.
20-й тур:
01 ФЕВРАЛЯ 2020
02 ФЕВРАЛЯ 2020
Герта — Шальке
Пятница, 31 января, Олимпиаштадион, 21:30. Прямая трансляция на Футбол 1
Довольно любопытный поединок, так как команды, даже несмотря на то, что находятся в разных частях турнирной таблицы, демонстрируют неплохой футбол. Да, Шальке последний свой поединок разгромно проиграли Баварии, но, несмотря на это, команда Вагнера продолжает быть серьезным претендентом на зону Лиги чемпионов. Герта, в свою очередь, хоть таких больших целей не имеет, последний поединок на выезде выиграла, обыграв Вольфсбург со счетом 2:1.
Ориентировочный состав:
Герта: Ярштайн — Клюнтер, Боята, Рекик, Миттельштадт — Скьельбред, Аскасибар — Вольф, Груийч, Дилросун — Лукебакио
Шальке: Нюбель — Калиджури, Кабак, Настасич, Очипка — Шепф, Маскарелл, Сердар — Харит — Григорич, Раман
Не сыграют: Дарида, Майер — Кенни, Сане, Стамбули, Шуберт
прогноз 1:1
Боруссия Д — Унион
Суббота, 1 февраля, Сигнал Идуна Парк, 16:30. Прямая трансляция на Футбол 1
Дортмунд отлично начал год, забив в двух поединках Бундеслиги десять голов, разгромив Кельн и Аугсбург. К слову, пять из них забил новичок команды Холанд, который может продлить свою серию в игре против Униона. Берлинцы в первом круге отпраздновали первую победу в Высшей лиге Германии именно против "шмелей", только вот есть сомнения, что подобное удатстя повторить на выезде. Унион — крепкая команда, но свои очки они зарабатывают в основном в родных стенах.
Ориентировочный состав:
Дортмунд: Бюрки — Пищек, Хуммельс, Аканжи — Хакими, Витсель, Брандт, Геррейро — Санчо, Ройс, Азар
Унион: Гикиевич — Фридрих, Шлоттербек, Суботич — Триммель, Гентнер, Андрих, Ленц — Ингварцен, Бюльтер — Андерссон
Не сыграют: Дилэйни — Гогия. Меес
прогноз 4:0
Хоффенхайм — Байер
Суббота, 1 февраля, ПерЗеро Арена, 16:30. Прямая трансляция на Футбол 3
Поединок с очень интересной вывеской. Обе команды ведут активную борьбу за еврокубки и в теории могут побороться за Лигу чемпионов. Впрочем, леверкузенцы сейчас находятся куда в лучшей форме — команда Боша набрала максимум очков в стартовых играх второй половины сезона, а "деревенские" проиграли дома Айнтрахту, а на выезде одолели Вердер. К слову, Хоффе очень неуверенно выступают в родных стенах.
Ориентировочные составы:
Хоффенхайм: Пентке — Пош, Нордтвейт, Хюбнер — Кадерабек, Руди, Гриллич, Баумгартнер, Сков — Даббур, Крамарич
Леверкузен: Градецки — Л. Бендер, Та, С. Бендер, Синкгравен — Баумгартлингер, Демирбай — Беллараби, Хавертц, Диаби — Фолланд
Не сыграют: Бауманн, Белфодил, Гейгер — Арангуис, Паулиньо, Паласиос
прогноз 2:1
Фортуна — Айнтрахт
Суббота, 1 февраля, Меркур ШпильАрена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo
Фортуна опустилась на последнее место в Бундеслиге, и клуб отреагировал на это, отправив в отставку главного тренера команды Функеля. Для прибывшего Уве Реслера матч против Айнтрахта будет первым испытанием. К слову, "орлы" сейчас на ходу — команда Хюттера отвратительно закончили 2019 год, но после возобновления турнира Айнтрахт обыграл Хоффе, а в прошлом туре франкфуртцы и вовсе забили два безответных гола лидеру Бундеслиги Лейпцигу.
Ориентировочные составы:
Фортуна: Штеффен — Циммерманн, Айхан, Хоффманн, Зуттнер — Циммер, Бериша, Моралес, Ампома — Хеннингс, Ковнацкий
Франкфурт: Трапп — Туре, Абрахам, Хинтереггер, Н'Дика — Чендлер, Соу, Роде, Костич — Гачинович — Дост
Не сыграют: Бодзек, Камаран — Фернандес, Русс, Торро
прогноз 0:0
Майнц — Бавария
Суббота, 1 февраля, Опель Арена, 16:30. Прямая трасляция на Футбол 2
Баварцы максимально близко подобрались к первому месту. Лейпциг допустил осечку в предыдущем туре, и теперь "красные" отстают от "быков" всего на одно очко. Теперь же мюнхенцам необходимо самим не допустить осечку, отправившись в гости к скромному Майнцу. "Карнавальники" пока очень сложно возобновляют сезон, а этим команда Флика может вполне воспользоваться этим, ведь Бавария вновь находится в отличной форме.
Ориентировочные составы:
Майнц: Центнер — Ниахате, Брума, Хак — Брозински, Баку, Кунде, Мартин — Боэциус — Куайсон, Матета
Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис — Киммих, Горетцка — Гнабри, Мюллер, Перишич — Левандовски
Не сыграют: Белл, Фернандес — Мартинес, Зюле
прогноз 0:2
Аугсбург — Вердер
Суббота, 1 февраля, ВВК Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo
Аугсбург довольно ударно провел первую половину сезона, но в 2020 году "фуггеры" проиграли уже два матча кряду, проиграв дома Боруссии Д и на выезде Униону. У Вердера ситуация сложнее — команду штормит, бременцы уступили дома Хоффенхайму в прошлом туре, да и в таблице дела у клуба идут неважно. Тем не менее, у Вердера отличная статистика матчей против Аугсбурга — "зеленые" одержали победу в последних четырех очных матчах.
Ориентировочный состав:
Аугсбург: Кубек — Лихтштайнер, Гуволеу, Йедвай, Макс — Хедира, Байер — Рихтер, Левен, Варгас — Нидерлехнер
Бремен: Павленка — Топрак, Фогт, Мойсандер — Голлер, Эггештайн, Шахин, Клаассен, Биттенкур — Осако, Рашика
Не сыграют: Кордова, Яго — Фридль, Фуллкруг, Мовальд, Ланг
прогноз 1:1
Лейпциг — Боруссия М
Суббота, 1 февраля, Ред Булл Арена, 19:30. Прямая трансляция на Megogo
Подробный анонс центрального поединка 20-го тура Бундеслиги читайте на Football.ua в день матча.
Кельн — Фрайбург
Воскресенье, 2 февраля, РейнЭнерджи, 16:30. Прямая трансляция на Megogo
Фрайбург довольно противоречиво выступает в середине чемпионата Германии. Команда Штрайха все еще борется за еврокубки, но "грифы" могут как одолеть конкурента посильнее и в тоже время уступить в родных стенах аутсайдеру Падерборну. Кельн, в свою очередь, несмотря на разгромное поражение от Дортмунда, довольно удачно выступают и, пожалуй, будут фаворитами в грядущем встрече.
Ориентировочные составы:
Кёльн: Хон — Эхизибу, Борнау, Чихос, Каттербах — Скири, Гектор — Дрекслер, Ут, Якобс — Кордоба
Фрайбург: Шволов — Линхарт, Кох, Хайнц — Шмид, Хаберер, Хефлер, Гюнтер — Вальдшмидт, Петерсен, Хелер
Не сыграют: Клеменс — Кюбнер
прогноз 1:0
Падерборн — Вольфсбург
Воскресенье, 2 ферваля, Бентелер Арена, 19:00. Прямая трансляция на Megogo
Вольфсбургу вновь необходимо вернуться на победный путь. "Волки" проиграли два матча в новом году не самым грозным Кельну и Герте. Теперь же "зеленым" предстоит довольно непростая встреча с Падерборном, который активно старается бороться за выживание, навязывая борьбу всем своим соперникам. К слову, в первом круге команды разошлись миром — 1:1.
Ориентировочные составы:
Падерборн: Зингерле — Янс, Штродек, Шонлау, Хольтманн — Прегер, Сабири, Василиадис, Антви-Аджей — Србены, Мишель
Вольфсбург: Кастиель — Мбабу, Тисеран, Понграчич, Руссиьон — Шлагер, Гилавоги, Арнольд — Штеффен, Вегхорст, Брекало
Не сыграют: Коллинс, Гьясула — Камачо
прогноз 2:1
Таблица: