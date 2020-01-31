Уже сегодня, 31-го января, стартует новый тур чемпионата Германии, в котором лидеры постараются укрепить свое преимущество. Бавария приложит все усилия, чтобы не допустить осечку в Майнце, Боруссия Д примет в родных стенах Унион, Хоффенхайм постарается приблизится к зоне еврокубков в игре против Байера и многое другое.

20-й тур:

21:30 Герта Герта -:- Шальке Шальке  

01 ФЕВРАЛЯ 2020

16:30 Боруссия Д Боруссия Д -:- Унион Берлин Унион Берлин  
16:30 Хоффенхайм Хоффенхайм -:- Байер Байер  
16:30 Фортуна Фортуна -:- Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт  
16:30 Майнц Майнц -:- Бавария Бавария  
16:30 Аугсбург Аугсбург -:- Вердер Вердер  
19:30 РБ Лейпциг РБ Лейпциг -:- Боруссия М Боруссия М  

02 ФЕВРАЛЯ 2020

16:30 Кельн Кельн -:- Фрайбург Фрайбург  
19:00 Падерборн Падерборн -:- Вольфсбург Вольфсбург

Герта — Шальке
Пятница, 31 января, Олимпиаштадион, 21:30. Прямая трансляция на Футбол 1

Довольно любопытный поединок, так как команды, даже несмотря на то, что находятся в разных частях турнирной таблицы, демонстрируют неплохой футбол. Да, Шальке последний свой поединок разгромно проиграли Баварии, но, несмотря на это, команда Вагнера продолжает быть серьезным претендентом на зону Лиги чемпионов. Герта, в свою очередь, хоть таких больших целей не имеет, последний поединок на выезде выиграла, обыграв Вольфсбург со счетом 2:1.

Ориентировочный состав:

Герта: Ярштайн — Клюнтер, Боята, Рекик, Миттельштадт — Скьельбред, Аскасибар — Вольф, Груийч, Дилросун — Лукебакио

Шальке: Нюбель — Калиджури, Кабак, Настасич, Очипка — Шепф, Маскарелл, Сердар — Харит — Григорич, Раман

Не сыграют: Дарида, Майер — Кенни, Сане, Стамбули, Шуберт

footballпрогноз 1:1

Боруссия Д — Унион
Суббота, 1 февраля, Сигнал Идуна Парк, 16:30. Прямая трансляция на Футбол 1

Дортмунд отлично начал год, забив в двух поединках Бундеслиги десять голов, разгромив Кельн и Аугсбург. К слову, пять из них забил новичок команды Холанд, который может продлить свою серию в игре против Униона. Берлинцы в первом круге отпраздновали первую победу в Высшей лиге Германии именно против "шмелей", только вот есть сомнения, что подобное удатстя повторить на выезде. Унион — крепкая команда, но свои очки они зарабатывают в основном в родных стенах.

Ориентировочный состав:

Дортмунд: Бюрки — Пищек, Хуммельс, Аканжи — Хакими, Витсель, Брандт, Геррейро — Санчо, Ройс, Азар

Унион: Гикиевич — Фридрих, Шлоттербек, Суботич — Триммель, Гентнер, Андрих, Ленц — Ингварцен, Бюльтер — Андерссон

Не сыграют: Дилэйни — Гогия. Меес

footballпрогноз 4:0

Хоффенхайм — Байер
Суббота, 1 февраля, ПерЗеро Арена, 16:30. Прямая трансляция на Футбол 3

Поединок с очень интересной вывеской. Обе команды ведут активную борьбу за еврокубки и в теории могут побороться за Лигу чемпионов. Впрочем, леверкузенцы сейчас находятся куда в лучшей форме — команда Боша набрала максимум очков в стартовых играх второй половины сезона, а "деревенские" проиграли дома Айнтрахту, а на выезде одолели Вердер. К слову, Хоффе очень неуверенно выступают в родных стенах.

Ориентировочные составы:

Хоффенхайм: Пентке — Пош, Нордтвейт, Хюбнер — Кадерабек, Руди, Гриллич, Баумгартнер, Сков — Даббур, Крамарич

Леверкузен: Градецки — Л. Бендер, Та, С. Бендер, Синкгравен — Баумгартлингер, Демирбай — Беллараби, Хавертц, Диаби — Фолланд

Не сыграют: Бауманн, Белфодил, Гейгер — Арангуис, Паулиньо, Паласиос

footballпрогноз 2:1

Фортуна — Айнтрахт
Суббота, 1 февраля, Меркур ШпильАрена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Фортуна опустилась на последнее место в Бундеслиге, и клуб отреагировал на это, отправив в отставку главного тренера команды Функеля. Для прибывшего Уве Реслера матч против Айнтрахта будет первым испытанием. К слову, "орлы" сейчас на ходу — команда Хюттера отвратительно закончили 2019 год, но после возобновления турнира Айнтрахт обыграл Хоффе, а в прошлом туре франкфуртцы и вовсе забили два безответных гола лидеру Бундеслиги Лейпцигу.

Ориентировочные составы: 

Фортуна: Штеффен — Циммерманн, Айхан, Хоффманн, Зуттнер — Циммер, Бериша, Моралес, Ампома — Хеннингс, Ковнацкий

Франкфурт: Трапп — Туре, Абрахам, Хинтереггер, Н'Дика — Чендлер, Соу, Роде, Костич — Гачинович — Дост

Не сыграют: Бодзек, Камаран — Фернандес, Русс, Торро

footballпрогноз 0:0

Майнц — Бавария
Суббота, 1 февраля, Опель Арена, 16:30. Прямая трасляция на Футбол 2

Баварцы максимально близко подобрались к первому месту. Лейпциг допустил осечку в предыдущем туре, и теперь "красные" отстают от "быков" всего на одно очко. Теперь же мюнхенцам необходимо самим не допустить осечку, отправившись в гости к скромному Майнцу. "Карнавальники" пока очень сложно возобновляют сезон, а этим команда Флика может вполне воспользоваться этим, ведь Бавария вновь находится в отличной форме.

Ориентировочные составы:

Майнц: Центнер — Ниахате, Брума, Хак — Брозински, Баку, Кунде, Мартин — Боэциус — Куайсон, Матета

Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис — Киммих, Горетцка — Гнабри, Мюллер, Перишич — Левандовски

Не сыграют: Белл, Фернандес — Мартинес, Зюле

footballпрогноз 0:2

Аугсбург — Вердер
Суббота, 1 февраля, ВВК Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Аугсбург довольно ударно провел первую половину сезона, но в 2020 году "фуггеры" проиграли уже два матча кряду, проиграв дома Боруссии Д и на выезде Униону. У Вердера ситуация сложнее — команду штормит, бременцы уступили дома Хоффенхайму в прошлом туре, да и в таблице дела у клуба идут неважно. Тем не менее, у Вердера отличная статистика матчей против Аугсбурга — "зеленые" одержали победу в последних четырех очных матчах.

Ориентировочный состав:

Аугсбург: Кубек — Лихтштайнер, Гуволеу, Йедвай, Макс — Хедира, Байер — Рихтер, Левен, Варгас — Нидерлехнер

Бремен: Павленка — Топрак, Фогт, Мойсандер — Голлер, Эггештайн, Шахин, Клаассен, Биттенкур — Осако, Рашика

Не сыграют: Кордова, Яго — Фридль, Фуллкруг, Мовальд, Ланг

footballпрогноз 1:1

Лейпциг — Боруссия М
Суббота, 1 февраля, Ред Булл Арена, 19:30. Прямая трансляция на Megogo

Подробный анонс центрального поединка 20-го тура Бундеслиги читайте на Football.ua в день матча.

Кельн — Фрайбург
Воскресенье, 2 февраля, РейнЭнерджи, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Фрайбург довольно противоречиво выступает в середине чемпионата Германии. Команда Штрайха все еще борется за еврокубки, но "грифы" могут как одолеть конкурента посильнее и в тоже время уступить в родных стенах аутсайдеру Падерборну. Кельн, в свою очередь, несмотря на разгромное поражение от Дортмунда, довольно удачно выступают и, пожалуй, будут фаворитами в грядущем встрече.

Ориентировочные составы:

Кёльн: Хон — Эхизибу, Борнау, Чихос, Каттербах — Скири, Гектор — Дрекслер, Ут, Якобс — Кордоба

Фрайбург: Шволов — Линхарт, Кох, Хайнц — Шмид, Хаберер, Хефлер, Гюнтер — Вальдшмидт, Петерсен, Хелер

Не сыграют: Клеменс — Кюбнер

footballпрогноз 1:0

Падерборн — Вольфсбург
Воскресенье, 2 ферваля, Бентелер Арена, 19:00. Прямая трансляция на Megogo

Вольфсбургу вновь необходимо вернуться на победный путь. "Волки" проиграли два матча в новом году не самым грозным Кельну и Герте. Теперь же "зеленым" предстоит довольно непростая встреча с Падерборном, который активно старается бороться за выживание, навязывая борьбу всем своим соперникам. К слову, в первом круге команды разошлись миром — 1:1.

Ориентировочные составы:

Падерборн: Зингерле — Янс, Штродек, Шонлау, Хольтманн — Прегер, Сабири, Василиадис, Антви-Аджей — Србены, Мишель

Вольфсбург: Кастиель — Мбабу, Тисеран, Понграчич, Руссиьон — Шлагер, Гилавоги, Арнольд — Штеффен, Вегхорст, Брекало

Не сыграют: Коллинс, Гьясула — Камачо

footballпрогноз 2:1

Таблица:

1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 19 40
2 Бавария Бавария 19 39
3 Боруссия М Боруссия М 19 38
4 Боруссия Д Боруссия Д 19 36
5 Байер Байер 19 34
6 Шальке Шальке 19 33
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 19 30
8 Фрайбург Фрайбург 19 29
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 19 24
10 Вольфсбург Вольфсбург 19 24
11 Унион Берлин Унион Берлин 19 23
12 Аугсбург Аугсбург 19 23
13 Герта Герта 19 22
14 Кельн Кельн 19 20
15 Майнц Майнц 19 18
16 Вердер Вердер 19 17
17 Падерборн Падерборн 19 15
18 Фортуна Фортуна 19 15