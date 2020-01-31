Деян Йовелич перебрался в чемпионат Бельгии на правах аренды.
ДЕЯН ЙОВЕЛИЧ, ФОТО ФК АНДЕРЛЕХТ
31 января 2020, 15:44
Андерлехт арендовал сербского нападающего Айнтрахта Деяна Йовелича, сообщает официальный сайт "пурпурно-белых".
Франкфуртцы подписывали 20-летнего игрока на позицию Луки Йовича, который прошлым летом перебрался в Реал.
Тем не менее, Деян Йовелич отметился лишь одним голом в десяти поединках (406 минут) в футболке Айнтрахта.
Напомним, что Анте Ребич может вернуться в Айнтрахт из Милана.