Германия

Деян Йовелич перебрался в чемпионат Бельгии на правах аренды.

Андерлехт арендовал сербского нападающего Айнтрахта Деяна Йовелича, сообщает официальный сайт "пурпурно-белых".

Франкфуртцы подписывали 20-летнего игрока на позицию Луки Йовича, который прошлым летом перебрался в Реал.

Тем не менее, Деян Йовелич отметился лишь одним голом в десяти поединках (406 минут) в футболке Айнтрахта.

Напомним, что Анте Ребич может вернуться в Айнтрахт из Милана.