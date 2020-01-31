Эдмонд Тапсоба продолжит карьеру в чемпионате Германии.
Эдмонд Тапсоба, ФК Байер
31 января 2020, 21:58
Защитник Эдмонд Тапсоба продолжит карьеру в Бундеслиге. Официальный сайт Байера сообщил, что 21-летний футболист заключил контракт с клубом на пять лет
За своего футболиста Витория Гимараэш получит 18 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Тапсоба провел 16 матчей: на его счету четыре гола. Также на его счету две результативные передачи.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.