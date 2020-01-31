Германия

Эдмонд Тапсоба продолжит карьеру в чемпионате Германии.

Защитник Эдмонд Тапсоба продолжит карьеру в Бундеслиге. Официальный сайт Байера сообщил, что 21-летний футболист заключил контракт с клубом на пять лет

За своего футболиста Витория Гимараэш получит 18 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Тапсоба провел 16 матчей: на его счету четыре гола. Также на его счету две результативные передачи.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.