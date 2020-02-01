Германия

"Шмели" в очередной раз устроили праздник голов в рамках Бундеслиги.

Завершился поединок 20-го тура немецкой Бундеслиги, в котором дортмундская Боруссия принимала на своем поле берлинский Унион.

Подопечные Люсьена Фавра без проблем одолели соперника с разгромным счетом, забив в его ворота пять безответных мячей.

Примечательно, что новичок "шмелей" Холанд отличился в третьем матче подряд, оформив дубль, а Джейдон Санчо установил уникальный рекорд чемпионата Германии.

Боруссия Д – Унион Берлин 5:0

Голы: Санчо, 13, Холанд, 18, 76, Ройс (пен), 68, Витцель, 70

Боруссия Д: Бюрки — Аканджи, Пишчек, Хуммельс — Хакими (Загаду, 64), Брандт, Витцель, Геррейру — Санчо, Холанд (Рейна, 77), Ройс (Азар, 71).

Унион Берлин: Гикевич — Шлоттербек, Фридрих, Суботич — Триммель (Рюэрсон, 74), Андрих, Гентнер (Премель, 68), Ленц — Малли (Беккер, 59), Андерссон, Бюльтер

Предупреждение: Фридрих