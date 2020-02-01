Германия

Англичанин продолжает регулярно забивать в столь юном возрасте.

Дортмундская Боруссия принимает на своем поле Унион Берлин в рамках 20-го тура немецкой Бундеслиги.

Уже к 18-й минуте встречи "шмели" подтвердили статус фаворита, забив в ворота соперника два мяча, а автором одного из них стал вингер Джейдон Санчо.

Интересно, что благодаря этому голу англичанин уставил уникальное достижение в чемпионате Германии, став первым в истории футболистом, который отличился 25-ю взятиями ворот в немецком первенстве до своего двадцатилетия.

В текущем сезоне Санчо забил уже 12 голов и отдал 11 результативных передач в 19 поединках Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Боруссия Дортмунд летом готова рассмотреть продажу 19-летнего англичанина.

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