Германия

Вашему вниманию результаты матчей чемпионата Германии за 1 февраля.

Аугсбург принимал Вердер в поединке 20-го тура чемпионата Германии. Хозяева смогли добыть победу с минимальным преимуществом (2:1).

Аугсбург – Вердер 2:1

Голы: Едвай (АГ), 23, Нидерлехнер, 67, Варгас, 82

Аугсбург: Люте — Едвай, Удуохай, Гауэлеу, Макс — Хедира (Левен, 78), Рихтер, Байер, Варгас (Фрамбергер, 86) — Нидерлехнер, Хан (Финнбогасон, 46).

Вердер: Павленка — Мойсандер, Топрак, Фогт — Эггештайн, Шахин (Гросс, 80), Классен, Битенкур (Сарджент, 87) — Рашица, Зельке, Вольтемаде (Бартельс, 58).

Предупреждения: Байер, Макс — Зельке , Эггештайн, Топрак , Бартельс , Битенкур

Айнтрахт отправился в гости к Фортуне и смог вырвать ничью в компенсированное время второго тайма благодаря голу Чендлера (1:1).

Фортуна – Айнтрахт 1:1

Голы: Айхан, 78 — Чендлер, 90+3

Фортуна: Кастенмайер — Циммерманн, Хоффманн, Айхан, Зуттнер — Штегер (Зоботтка, 87), Моралес, Бериша (Финк, 77) — Ампома (Ковнацки, 69), Хеннингс, Томми.

Айнтрахт: Трапп — да Кошта, Абраам, Хинтереггер, Ндика (Дурм, 84) — Чендлер, Костич, Соу, Камада (Ильзанкер, 46), Роде — Пасиенсия (Андре Силва, 46).

Предупреждения: Штегер, Айхан - Ильзанкер

Хоффенхайм порадовал своих болельщиков победой над Байером, который конкурентом в борьбе за еврокубковую зону (2:1).

Хоффенхайм – Байер 2:1

Голы: Крамарич, 23, Сков, 65 — Диаби, 11

Хоффенхайм: Пентке — Пош, Хюбнер, Акпогума, Сков — Самассеку, Баумгартнер (Гриллич, 66), Руди — Даббур (Адамян, 60; Бичакчич, 83), Крамарич, Кадержабек.

Байер: Градецки — Бендер, Та, Бендер, Синкгравен (Аларио, 74) -Демирбай, Баумгартлингер (Амири, 74), Хавертц — Бельараби (Бэйли, 46), Фолланд, Диаби.

Предупреждения: Баумгартнер, Руди, Пентке — Демирбай, Бендер

Удаление: Демирбай

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