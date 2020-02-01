Германия

"Красные быки" сумели провести решающий мяч в конце поединка, который "жеребцы" доигрывали в меньшинстве (2:2).

Лидер немецкой Бундеслиги на момент начала девятнадцатого тура, и нет — это не мюнхенская Бавария, а РБ Лейпциг, встречался на поле домашней "Ред Булл Арены" с менхенгладбахской Боруссией, в дуэте с которой изрядно пошумел в первой половине сезона. Это лишь перед рождественской паузой "жеребцы" Марко Розе немного сбавили ход, за что тут же были наказаны набравшим устрашающий темп действующим чемпионом страны, которого, понятное дело, не устраивает текущее положение дел на внутренней арене.

РБ Лейпциг с треком провалился в минувшем туре, получив два безответных мяча в свои ворота во время вояжа во Франкфурт на противостояние с местным Айнтрахтом. "Быки" не проигрывали в течении трех месяцев, что позволяло им в спокойном состоянии вести борьбу за первую строчку. Однако в один момент случилась осечка в Дортмунде (3:3), а затем последовала пресловутая игра с "орлами". В итоге, мюнхенская Бавария наблюдала за отчетной игрой, предварительно сыграв собственный поединок тура против Майнца, с неподдельным интересом.

И сразу за Баварией располагалась в турнирной таблице менхенгладбахская Боруссия, которую снизу активно начал поджимать одноименный клуб из Дортмунда. Так что, "жеребцы" оказались между двух фронтов, да еще и в заведомо невыгодной позиции — только собственными усилиями коллектив Розе мог оставить себя в числе трех сильнейших команд страны.

Видеть разъяренного Юлиана Нагельсманна по завершению первых 45-и игровых минут в этом сезоне доводилось очень часто. Не даром на поле "Ред Булл Арены" в этот вечер собрались две самые успешные, с точки зрения числа успешных волевых поединков, команды — по 12 очков Боруссия М и РБ Лейпциг сумели набрать таким образом.

"Быки" полностью провалили первый тайм. Подопечные Марко Розе наказывала оппонента на контратаках, без особого труда справляясь с главной головной болью Нагельсманна в его первом сезоне в новом клубе. За первые пять сыгранных минут Гулачи дважды отметился уверенными действиями на линии ворот, в одно атаке отразив последовательные удары от Плеа и Вендта. Однако, каким же все-таки издевательски простым получилось взятие ворот у гостей. Тюрам прорвался по правому флангу, Хофманн в касание продлил на Вендта, тот оставил для Плеа, после чего Алассан вложил мяч в дальний угол прицельным ударом. Главного тренера РБ надо было просто видеть!

Не сильно разнились эмоции Нагельсманна и после следующего эпизода у ворот его команды. Клостерманн не справился с выносом мяча через центральную зону, а этот его пас был перехвачен усилиями Нойхауса. Удачный отскок в чужую штрафную в направлении Хофманна, где полузащитник спокойно убирает на приеме Упамекано, после чего укладывает мяч в дальний угол.

"Быки" сгорели в первом тайме, однако их главный тренер не стал терять надежду. Две замены в перерыве — выход Шика и Поульсена — перевернули не только схему РБ, но и ход поединка. Конечно, этому в большей степени поспособствовал неудачный выход из ворот Яна Зоммера, который решил опереться на Закарию в центре своей штрафной, после чего благополучно выронил мяч из рук, перехватывая заброс с левого фланга атаки. "Дешевый" гол для Шика, который просто стоял неподалеку.

И вот не закипел бы Алассан Плеа в одном из эпизодов, тогда, возможно, Боруссия и смогла бы приспособиться к изменившимся правилам игры. А так… Полузащитник занервничал, когда арбитр не заметил фол Забитцера на нем при выходе в контратаку, после чего наговорил в адрес рефери сразу на два последовательных предупреждения.

Оставшись в меньшинстве, "жеребцы" были вынужден защищать ворота "как есть". Дебютный выход на замену Дани Ольмо взвинтил темп атаки РБ Лейпциг, однако решающий удар прошел без участия экс-игрока загребского Динамо. Нкунку роскошным дальним ударом вложил мяч вплотную к правой штанге чужих ворот. Зоммер спасал игру как мог ровно до этого момента. Игра завершилась вничью — то что надо для Баварии, которая свою игру против Майнца благополучно выиграла.

Следующий тур для РБ Лейпциг ознаменуется определяющим выездным противостояние с мюнхенской Баварией, а менхенгладбахская Боруссия на своем поле примет Кельн.

РБ Лейпциг — Боруссия М 2:2

Голы: Шик, 50, Нкунку, 89 — Плеа, 24, Хофманн, 35



РБ Лейпциг: Гулачи — Мукиэле (Шик, 46), Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг — Лаймер, Адамс (Ольмо, 69) — Забитцер, Нкунку, Форсберг (Поульсен, 46) — Вернер.



Боруссия М: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт — Крамер (Штробль, 29), Закария, Нойхаус (Джонсон, 90+6) — Хофманн — Плеа, Тюрам (Эмболо, 62).



Предупреждения: Вернер — Нойхаус, Плеа, Эльведи, Эмболо.