Германия

Завершился матч 20-го тура чемпионата Германии между Падерборном и Вольфсбургом.

Удаление в составе хозяев в первом тайме отразилось на ходе противостояния – Вольфсбург сумел реализовать численное преимущество.

Падерборн – Вольфсбург 2:4

Голы: Золински, 22, Василиадис, 72 – Кнохе, 26, Гинчек, 40, 60, Арнольд, 77

Падерборн: Цинглере – Янс (Хюнемайер, 46), Штрохдик, Шонлаун, Хольтманн – Василиадис, Сабири – Прогер, Антви-Аджей – Золински (Мамба, 61), Србени (Михель, 74)

Вольфсбург: Кастельс – Виллиам, Кнохе, Понграчич, Руссийон – Гилавоги (Герхардт, 84) – Шлагер, Арнольд – Мехмеди (Жоао Виктор, 90+3) – Штеффен, Гинчек (Клаус, 74)

Предупреждения: Штрохдик, Хюнемайер, Василиадис – Штеффен, Понграчич

Удален: Хольтманн, 33.

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