Защитник положительно отметил игру своего партнера.
Эрлинг Холанд, getty images
04 февраля 2020, 01:24
Защитник Боруссии Д Матс Хуммельс дал свою оценку игре новичка команды Эрлинга Холанда, который уже отметился семью голами.
"У Холанда все хорошо. Конечно, я даю ему несколько советов, как работает команда в целом".
"У него больше голов за 57 минут, чем я забью за весь сезон. Я надеюсь, что Холанд останется в Дортмунде, пока я здесь. По крайней мере, я бы этого хотел".
"Я играл вместе с Левандовски много лет, поэтому я узнаю хорошего нападающего, когда вижу его. Хотя Эрлингу все еще далеко до такого уровня", — сказал Хуммельс WELT.
Напомним, благодаря своей результативности норвежец сумел установить рекорд Бундеслиги.