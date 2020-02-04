Германия

Защитник положительно отметил игру своего партнера.

Защитник Боруссии Д Матс Хуммельс дал свою оценку игре новичка команды Эрлинга Холанда, который уже отметился семью голами.

"У Холанда все хорошо. Конечно, я даю ему несколько советов, как работает команда в целом".

"У него больше голов за 57 минут, чем я забью за весь сезон. Я надеюсь, что Холанд останется в Дортмунде, пока я здесь. По крайней мере, я бы этого хотел".

"Я играл вместе с Левандовски много лет, поэтому я узнаю хорошего нападающего, когда вижу его. Хотя Эрлингу все еще далеко до такого уровня", — сказал Хуммельс WELT.

Напомним, благодаря своей результативности норвежец сумел установить рекорд Бундеслиги.