Завершились поединки Кубка Германии.
Айнтрахт - Лейпциг, getty images
04 февраля 2020, 21:47
Завершились первые поединки 1/8 Кубка Германии. Айнтрахт, который ранее сумел обыграть Лейпциг в чемпионате, также одолел "быков" и в кубковом противостоянии.
Айнтрахт — Лейпциг 3:1
Голы: Силва, 17 (с пенальти), Костич, 51, 90+5 — Ольмо, 69
Айнтрахт: Трапп — Абрахам, Засебе, Хинтереггер — Туре, Роде (Кор, 78), Соу, Ндика, Гачинович (Чендлер, 81), Костич — Силва (Пасиенсия, 88)
Лейпциг: Мвого — Хальстенберг, Упамекано, Клостерманн — Анхелино, Хайдара (Ольмо, 46), Сабитцер, Лаймер (Вернер, 61), Нкунку (Лукман, 81) — Поульсен, Шик
Предупреждения: Гачинович, Роде — Хайдара, Хальстенберг
В параллельном матче Фортуна на выезде забила пять голов Кайзерслаутерну.
Кайзерслаутерн — Фортуна 2:5
Голы: Кюхветтер, 10, 39 — Ампома, 9, Хеннингс, 49, 78, Циммерманн, 65, Штогер, 83
Кайзерслаутерн: Грилл — Шад, Краус, Хайнаулт, Нандзик — Бахманн, Сикингер, Сифтси (Бьярнасон, 79) — Тьеле (Розер, 30), Пик, Кюхветтер
Фортуна: Кастенмайер — Гиссельманн, Йоргенсен, Айхан, Циммерманн (Касим, 73) — Моралес, Соботтка (Офори, 46), Баркок (Штогер, 46) — Томми, Хеннингс, Ампома
Предупреждения: Кюхветтер — Моралес, Кастенмайер, Офори, Гиссельман, Ампома