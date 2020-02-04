Германия

Завершились поединки Кубка Германии.

Завершились первые поединки 1/8 Кубка Германии. Айнтрахт, который ранее сумел обыграть Лейпциг в чемпионате, также одолел "быков" и в кубковом противостоянии.

Айнтрахт — Лейпциг 3:1

Голы: Силва, 17 (с пенальти), Костич, 51, 90+5 — Ольмо, 69

Айнтрахт: Трапп — Абрахам, Засебе, Хинтереггер — Туре, Роде (Кор, 78), Соу, Ндика, Гачинович (Чендлер, 81), Костич — Силва (Пасиенсия, 88)

Лейпциг: Мвого — Хальстенберг, Упамекано, Клостерманн — Анхелино, Хайдара (Ольмо, 46), Сабитцер, Лаймер (Вернер, 61), Нкунку (Лукман, 81) — Поульсен, Шик

Предупреждения: Гачинович, Роде — Хайдара, Хальстенберг

В параллельном матче Фортуна на выезде забила пять голов Кайзерслаутерну.

Кайзерслаутерн — Фортуна 2:5

Голы: Кюхветтер, 10, 39 — Ампома, 9, Хеннингс, 49, 78, Циммерманн, 65, Штогер, 83

Кайзерслаутерн: Грилл — Шад, Краус, Хайнаулт, Нандзик — Бахманн, Сикингер, Сифтси (Бьярнасон, 79) — Тьеле (Розер, 30), Пик, Кюхветтер

Фортуна: Кастенмайер — Гиссельманн, Йоргенсен, Айхан, Циммерманн (Касим, 73) — Моралес, Соботтка (Офори, 46), Баркок (Штогер, 46) — Томми, Хеннингс, Ампома

Предупреждения: Кюхветтер — Моралес, Кастенмайер, Офори, Гиссельман, Ампома