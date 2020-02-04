Завершился поединок 1/8 финала турнира.
Вердер - Боруссия Д, getty images
04 февраля 2020, 23:41
Завершился поединок 1/8 финала Кубка Германии, в котором Вердер в результативном поединке сумел переиграть Боруссию Д.
К слову, в составе "шмелей" очередной гол на свой счет записал Эрлинг Холанд, а также дебютным взятием ворот отличился Джованни Рейна.
Вердер — Боруссия Д 3:2
Голы: Зельке, 16, Битенкур, 30, Рашика, 70 — Холанд, 67, Рейна, 78
Вердер: Павленка — Фогт, Велькович, Мойсандер — Битенкур, Эггештайн, Классен, Фридль, Осако (Бартельс 89), Рашика (Топрак, 90+5) — Зельке (Сарджент, 50)
Боруссия Д: Хитц — Загаду (Рейна, 66), Аканжи, Хуммельс — Шульц, Витцель, Брандт, Хакими, Ройс (Джан, 89) — Санчо, Азар (Холанд, 46)
Предупреждения: Битенкур, Мойсандер — Шульц, Ройс, Рейна