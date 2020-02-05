Германия

Завершился матч 1/8 финала Кубка Германии между Шальке и Гертой.

На кону стояла путевка в четвертьфинал национального кубка, куда очень хотела попасть Герта. Берлинский клуб забил два гола и сделал серьезную заявку на проход дальше.

Тем не менее, Герте не хватило сил удержать победный счет, а в дополнительное время Шальке вышел вперед, воспользовавшись удалением у соперника.

Отметим, что дебютный мяч на свой счет записал польский форвард Кшиштоф Пьонтек, купленный у Милана.

Шальке – Герта 3:2

Голы: Калиджури, 76, Арит, 82, Раман, 115 – Кепке, 12, Пьонтек, 39

Шальке: Нюбель – Калиджури (Миранда 90), Тодибо (Кабак, 46), Настасич, Очипка – Шепф, Маскарель, Бужеляб (Маккенни, 60) – Арит – Кутуджу (Раман, 60), Грегорич

Герта: Ярстейн – Торунарига, Боята, Штарк – Платтенхард (Миттельштедт, 68), Майер (Дилросун, 105), Аскасибар, Шелбред, Вольф (Клюнтер, 90+1) – Кепке (Лукебакио, 77), Пьонтек

Предупреждения: Арит, Раман, Миранда, Очипк – Торунарига, Шелбред

Удален: Торунарига, 100.

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