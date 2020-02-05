Германия

Леверкузенцы и берлинцы с минимальным преимуществом в счете одолели оппонентов.

Байер в рамках 1/8 Кубка Германии принимал на своем поле Штутгарт. Команды более часа игрового времени провели без забитых голов.

Разрядить молчание смог Бредлов, отправив мяч в свои ворота. Несколько позже Аларио удвоил преимущество "фармацевтов". Гости смогли забить, но лишь однажды — отметился Вамангитука.

Байер - Штутгарт 2:1

Голы: Бредлов, 71 (автогол), Аларио, 83 — Вамангитука, 85

Унион, в свою очередь, отправился к скромному Верлю, который, тем не менее, дал достойный бой и продержал свои ворота на замке вплоть до 86-й минуты — именно тогда Андрих открыл счет.

Единственного гола гостям хватило, чтобы праздновать минимальную победу и проход в следующую стадию турнира.

Верль — Унион 0:1

Гол: Андрих, 86

В другом матче Кубка Германии Бавария на своем поле примет Хоффенхайм. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.