Очередной тур немецкой Бундеслиги подарит болельщикам ряд захватывающих поединков, среди который одно из важнейших противостояний сезона Бавария — Лейпциг, о котором поговорим отдельно. Также нас ждет серьезное противостояние в Леверкузене между Байером и Боруссией Д. Кроме того, Гладбах сразится с крепким Кельном, Шальке проинспектирует Падерборн и многое другое.

21-й тур:

21:30 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт -:- Аугсбург Аугсбург  

08 ФЕВРАЛЯ 2020

16:30 Вольфсбург Вольфсбург -:- Фортуна Фортуна  
16:30 Вердер Вердер -:- Унион Берлин Унион Берлин  
16:30 Герта Герта -:- Майнц Майнц  
16:30 Фрайбург Фрайбург -:- Хоффенхайм Хоффенхайм  
16:30 Шальке Шальке -:- Падерборн Падерборн  
19:30 Байер Байер -:- Боруссия Д Боруссия Д  

09 ФЕВРАЛЯ 2020

16:30 Боруссия М Боруссия М -:- Кельн Кельн  
19:00 Бавария Бавария -:- РБ Лейпциг РБ Лейпциг

Айнтрахт — Аугсбург
Пятница, 7 февраля, Коммерцбанк Арена, 21:30. Прямая трансляция на Футбол 3

Поединок команд, которые уверенно укрепились в середине турнирной таблицы, да и расстояние друг от друга составляет всего одно очко. Айнтрахт отлично начал год, не проиграв ни одного матча в Бундеслиге и выбив Лейпциг в Кубке Германии. Аугсбург, хоть и не так уверенно стартовал, но в прошедшем туре победу таки добыл, обыграв проблемный Вердер. К слову, матч в первом круге "фуггеры" выиграли со счетом 2:1.

Ориентировочный состав: 

Франкфурт: Трапп — Туре, Абрахам, Хинтереггер, Н'Дика — Соу, Роде — Чендлер, Гачинович, Костич — Сильва

Аугсбург: Кобек — Едвай, Гувелеу, Удуохай, Макс — Рихтер, Хедира, Байер, Варгас — Финнбогасон, Нидерлехнер

Не сыграют: Дост, Фернандес, Русс — Яго

footballпрогноз 1:1

Вольфбсург — Фортуна
Суббота, 8 января, Фольксваген Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

"Волки" довольно комфортно ощущают себя на экваторе таблицы, чего не скажешь про Фортуну, которая пребывает в зоне вылета. Гостей принял новый тренер, который добыл в прошлом матче ничью против Айнтрахта, а также вышел в следующий раунд Кубка. Хоть Вольфсбург и будет фаворитом, но ожидать от Фортуны можно чего угодно. Как минимум за ничейный результат у дюссельдорфцев шанс зацепиться будет.

Ориентировочные составы:

Вольфсбург: Кастеель — Уильям, Кнохе, Понграчич, Руссиьон — Шлагер, Гилавоги, Арнольд — Мехмеди — Гинчек, Вегхорст

Фортуна: Штеффен — Циммерманн, Айхан, Хоффманн, Зутнер — Моралес, Стегер, Бериша — Ампома, Хеннингс, Томми

Не сыграют: Камачо, Тиссеран — Бодзек, Караман, Офори

footballпрогноз 0:0

Вердер — Унион
Суббота, 8 февраля, Везерштадион, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Ситуация у Вердера очень сложная. Лазарет все еще полон, команда находится в зоне переходных поединков, и набирать очки необходимо как никогда. Унион, хоть и крепкий, но довольно подходящий соперник, чтобы набрать три очка, тем более в родных стенах. Кроме того, у "зеленых" уже есть опыт побед над берлинцами — в аналогичном матче в гостях Вердер выиграл со счетом 2:1.

Ориентировочные составы:

Бремен: Павленка — Топрак, Фогт, Мойсандер — Битенкур, Эггештайн, Шахин, Клаассен, Фридль — Осако, Рашика

Унион: Гикиевич — Суботич, Шлоттербек, Паренсен — Триммель, Андрич, Гентнер, Ленц — Ингварцен, Бюльтер — Андерссон

Не сыграют: Аугустинссон, Лангкамп, Фуллкруг, Мовальд, Бальфреде, Гербе Селасие

footballпрогноз 2:1

Герта — Майнц
Суббота, 8 февраля, Олимпиаштадион, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Герта значительно меняется. В команду зашли деньги, в январе были сделаны серьезные трансферы, но ожидать, что берлинцы подымуться на ступень выше уже сейчас, не стоит. Тем не менее, нынешний Майнц — вполне преодолимый соперник. "Карнавальники" провалили старт года, проиграв три из трех встреч в Бундеслиге. С другой стороны, соперники были довольно серьезные — Фрайбург, Гладбах и Бавария.  Но и в этом противостояние Майнц никак нельзя назвать фаворитом.

Ориентировочные составы:

Герта: Ярштайн — Клюнтер, Боята, Торунарига, Миттельштадт — Скебред, Аскасибар, Груйич — Люкебакио, Пьонтек, Дилросун

Майнц: Центнер — Сент-Джаст, Брума, Ниахате — Эзтунали, Кунде, Латца, Мартин — Боэциус — Куассон, Матета

Не сыграют: Кунья — Белл

footballпрогноз 3:0

Фрайбург — Хоффенхайм
Суббота, 8 февраля, Шварцвальд, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Фрайбург значительно сдал по сравнению с первой половиной сезона. "Грифы" были командой-сенсацией, которая намекала на борьбу за еврокубки, но теперь подопечных Штрайха отнюдь можно считать серьезными конкурентами на еврокубковые места. К слову, Хоффенхайм — один из главных конкурентов в этой борьбе. "Деревенские" также не могут похвастаться стабильной игрой, но результаты команды более-менее положительны — две победы в двух последних матчах Бундеслиги.

Ориентировочные составы:

Фрайбург: Шволов — Гульде, Кох, Хайнц — Шмид, Хаберер, Хефлер, Гюнтер — Вальдшмидт, Петерсен, Хелер

Хоффенхайм: Пентке — Пош, Акпогума, Хюбнер — Кадерабек, Руди, Гриллич, Баумгартнер, Сков — Крамарич, Даббур

Не сыграют: Кюбнер — Бауманн, Белфодил, Гейгер

footballпрогноз 1:0

Шальке — Падерборн
Суббота, 8 февраля, Фельтенс-Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Шальке отстал от команд из первой четверки, и для того, чтобы вновь вернуться в борьбу за зону Лиги чемпионов, команде Вагнера просто необходимо побеждать Падерборн, который идет на последнем месте в таблице. Да, "синие" — безусловный фаворит, но гости не раз трепали нервы именитыми соперникам, вспомнить лишь 3:3 в матче против Боруссии Д. Тем не менее, если "кобальтовые" победу не добудут, но задача значительно усложнится.

Ориентировочные составы:

Шальке: Нюбель — Маккенни, Кабак, Настасич, Oчипка — Шопф, Маскарелл, Сердар — Харит — Григорич, Раман

Падерборн: Зингерле — Янс, Стродиек, Шонлау, Коллинз — Василиадис, Гьясула, Сабири — Прёгер, Србени, Антви-Аджей

Не сыграют: Калиджури, Кенни, Сане, Стамбули — Киллиан

footballпрогноз 2:0

Байер — Боруссия Д
Суббота, 8 февраля, БайАрена, 19:30. Прямая трансляция на Футбол 3

Любопытнейший поединок, который немаловажен с турнирной точки зрения. Дортмунд борется за чемпионство, Байер — за зону Лиги чемпионов. "Шмели" сейчас находятся в отличной форме в чемпионате, добыв три победы в последних матчах и забив 15 голов. К слову, из Кубка Боруссия вылетела от Вердера. 

Байер столь грозной формой похвастаться не может. Последний матч в Бундеслиге команда Боша проиграла, да и против дортмундев у Леверкузена не самая лучшая статистика. Как бы там ни было, есть все шансы надеяться на захватывающий поединок.

Ориентировочный состав:

Леверкузен: Градецки — Л. Бендер, Та, С. Бендер, Синкгравен — Баумгартлингер, Паласиос — Беллараби, Хавертц, Диаби — Фолланд

Дортмунд: Бюрки — Пищек, Хуммельс, Аканжи — Хакими, Брандт, Витцель, Геррейро — Санчо, Холанд, Азар

Не сыграют: Арангуис, Демирбай, Паулиньо — Ройс

footballпрогноз 2:3

Боруссия М — Кельн
Воскресенье, 9 февраля, Боруссия Парк, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Гладбах, хоть и не кажется фаворитом в борьбе за победу в чемпионате, но оставляет за собой неплохие шансы до конца вести борьбу за первое место. Команда Розе была близка, чтобы увезти три очка из Лейпцига, теперь же важно не допустить осечки в матче против Кельна, который набрал очень серьезный ход, победив в пяти из последних шести встреч. "Жеребцы" остаются фаворитами, а потеря очков может и вовсе оставить шансы на чемпионство лишь теоретические.

Ориентировочные составы:

Гладбах: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт — Нойхаус, Хофманн, Закария — Штиндль — Эмболо, Тюрам

Кёльн: Хорн — Эхизибу, Борнов, Чихос, Каттербах — Скири, Гектор — Дрекслер, Ут, Якобс — Кордоба

Не сыграют: Плеа, Бенсебаини, Янтче — Клеменс

footballпрогноз 3:1

Бавария — Лейпциг
Воскресенье, 9 февраля, Альянс Арена, 19:00. Прямая трансляция на Футбол 3

Читайте подробный анонс на Football.ua в день центрального матча 21-го тура Бундеслиги.

Таблица:

1 Бавария Бавария 20 42
2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 20 41
3 Боруссия Д Боруссия Д 20 39
4 Боруссия М Боруссия М 20 39
5 Байер Байер 20 34
6 Шальке Шальке 20 34
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 20 33
8 Фрайбург Фрайбург 20 29
9 Вольфсбург Вольфсбург 20 27
10 Аугсбург Аугсбург 20 26
11 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 20 25
12 Унион Берлин Унион Берлин 20 23
13 Герта Герта 20 23
14 Кельн Кельн 20 23
15 Майнц Майнц 20 18
16 Вердер Вердер 20 17
17 Фортуна Фортуна 20 16
18 Падерборн Падерборн 20 15