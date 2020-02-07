Германия

Football.ua анонсирует 21-й тур чемпионата Германии.

Очередной тур немецкой Бундеслиги подарит болельщикам ряд захватывающих поединков, среди который одно из важнейших противостояний сезона Бавария — Лейпциг, о котором поговорим отдельно. Также нас ждет серьезное противостояние в Леверкузене между Байером и Боруссией Д. Кроме того, Гладбах сразится с крепким Кельном, Шальке проинспектирует Падерборн и многое другое.

21-й тур:

Айнтрахт — Аугсбург

Пятница, 7 февраля, Коммерцбанк Арена, 21:30. Прямая трансляция на Футбол 3

Поединок команд, которые уверенно укрепились в середине турнирной таблицы, да и расстояние друг от друга составляет всего одно очко. Айнтрахт отлично начал год, не проиграв ни одного матча в Бундеслиге и выбив Лейпциг в Кубке Германии. Аугсбург, хоть и не так уверенно стартовал, но в прошедшем туре победу таки добыл, обыграв проблемный Вердер. К слову, матч в первом круге "фуггеры" выиграли со счетом 2:1.

Ориентировочный состав:

Франкфурт: Трапп — Туре, Абрахам, Хинтереггер, Н'Дика — Соу, Роде — Чендлер, Гачинович, Костич — Сильва

Аугсбург: Кобек — Едвай, Гувелеу, Удуохай, Макс — Рихтер, Хедира, Байер, Варгас — Финнбогасон, Нидерлехнер

Не сыграют: Дост, Фернандес, Русс — Яго

прогноз 1:1

Вольфбсург — Фортуна

Суббота, 8 января, Фольксваген Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

"Волки" довольно комфортно ощущают себя на экваторе таблицы, чего не скажешь про Фортуну, которая пребывает в зоне вылета. Гостей принял новый тренер, который добыл в прошлом матче ничью против Айнтрахта, а также вышел в следующий раунд Кубка. Хоть Вольфсбург и будет фаворитом, но ожидать от Фортуны можно чего угодно. Как минимум за ничейный результат у дюссельдорфцев шанс зацепиться будет.

Ориентировочные составы:

Вольфсбург: Кастеель — Уильям, Кнохе, Понграчич, Руссиьон — Шлагер, Гилавоги, Арнольд — Мехмеди — Гинчек, Вегхорст

Фортуна: Штеффен — Циммерманн, Айхан, Хоффманн, Зутнер — Моралес, Стегер, Бериша — Ампома, Хеннингс, Томми

Не сыграют: Камачо, Тиссеран — Бодзек, Караман, Офори

прогноз 0:0

Вердер — Унион

Суббота, 8 февраля, Везерштадион, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Ситуация у Вердера очень сложная. Лазарет все еще полон, команда находится в зоне переходных поединков, и набирать очки необходимо как никогда. Унион, хоть и крепкий, но довольно подходящий соперник, чтобы набрать три очка, тем более в родных стенах. Кроме того, у "зеленых" уже есть опыт побед над берлинцами — в аналогичном матче в гостях Вердер выиграл со счетом 2:1.

Ориентировочные составы:

Бремен: Павленка — Топрак, Фогт, Мойсандер — Битенкур, Эггештайн, Шахин, Клаассен, Фридль — Осако, Рашика

Унион: Гикиевич — Суботич, Шлоттербек, Паренсен — Триммель, Андрич, Гентнер, Ленц — Ингварцен, Бюльтер — Андерссон

Не сыграют: Аугустинссон, Лангкамп, Фуллкруг, Мовальд, Бальфреде, Гербе Селасие

прогноз 2:1

Герта — Майнц

Суббота, 8 февраля, Олимпиаштадион, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Герта значительно меняется. В команду зашли деньги, в январе были сделаны серьезные трансферы, но ожидать, что берлинцы подымуться на ступень выше уже сейчас, не стоит. Тем не менее, нынешний Майнц — вполне преодолимый соперник. "Карнавальники" провалили старт года, проиграв три из трех встреч в Бундеслиге. С другой стороны, соперники были довольно серьезные — Фрайбург, Гладбах и Бавария. Но и в этом противостояние Майнц никак нельзя назвать фаворитом.

Ориентировочные составы:

Герта: Ярштайн — Клюнтер, Боята, Торунарига, Миттельштадт — Скебред, Аскасибар, Груйич — Люкебакио, Пьонтек, Дилросун

Майнц: Центнер — Сент-Джаст, Брума, Ниахате — Эзтунали, Кунде, Латца, Мартин — Боэциус — Куассон, Матета

Не сыграют: Кунья — Белл

прогноз 3:0

Фрайбург — Хоффенхайм

Суббота, 8 февраля, Шварцвальд, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Фрайбург значительно сдал по сравнению с первой половиной сезона. "Грифы" были командой-сенсацией, которая намекала на борьбу за еврокубки, но теперь подопечных Штрайха отнюдь можно считать серьезными конкурентами на еврокубковые места. К слову, Хоффенхайм — один из главных конкурентов в этой борьбе. "Деревенские" также не могут похвастаться стабильной игрой, но результаты команды более-менее положительны — две победы в двух последних матчах Бундеслиги.

Ориентировочные составы:

Фрайбург: Шволов — Гульде, Кох, Хайнц — Шмид, Хаберер, Хефлер, Гюнтер — Вальдшмидт, Петерсен, Хелер

Хоффенхайм: Пентке — Пош, Акпогума, Хюбнер — Кадерабек, Руди, Гриллич, Баумгартнер, Сков — Крамарич, Даббур

Не сыграют: Кюбнер — Бауманн, Белфодил, Гейгер

прогноз 1:0

Шальке — Падерборн

Суббота, 8 февраля, Фельтенс-Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Шальке отстал от команд из первой четверки, и для того, чтобы вновь вернуться в борьбу за зону Лиги чемпионов, команде Вагнера просто необходимо побеждать Падерборн, который идет на последнем месте в таблице. Да, "синие" — безусловный фаворит, но гости не раз трепали нервы именитыми соперникам, вспомнить лишь 3:3 в матче против Боруссии Д. Тем не менее, если "кобальтовые" победу не добудут, но задача значительно усложнится.

Ориентировочные составы:

Шальке: Нюбель — Маккенни, Кабак, Настасич, Oчипка — Шопф, Маскарелл, Сердар — Харит — Григорич, Раман

Падерборн: Зингерле — Янс, Стродиек, Шонлау, Коллинз — Василиадис, Гьясула, Сабири — Прёгер, Србени, Антви-Аджей

Не сыграют: Калиджури, Кенни, Сане, Стамбули — Киллиан

прогноз 2:0

Байер — Боруссия Д

Суббота, 8 февраля, БайАрена, 19:30. Прямая трансляция на Футбол 3

Любопытнейший поединок, который немаловажен с турнирной точки зрения. Дортмунд борется за чемпионство, Байер — за зону Лиги чемпионов. "Шмели" сейчас находятся в отличной форме в чемпионате, добыв три победы в последних матчах и забив 15 голов. К слову, из Кубка Боруссия вылетела от Вердера.

Байер столь грозной формой похвастаться не может. Последний матч в Бундеслиге команда Боша проиграла, да и против дортмундев у Леверкузена не самая лучшая статистика. Как бы там ни было, есть все шансы надеяться на захватывающий поединок.

Ориентировочный состав:

Леверкузен: Градецки — Л. Бендер, Та, С. Бендер, Синкгравен — Баумгартлингер, Паласиос — Беллараби, Хавертц, Диаби — Фолланд

Дортмунд: Бюрки — Пищек, Хуммельс, Аканжи — Хакими, Брандт, Витцель, Геррейро — Санчо, Холанд, Азар

Не сыграют: Арангуис, Демирбай, Паулиньо — Ройс

прогноз 2:3

Боруссия М — Кельн

Воскресенье, 9 февраля, Боруссия Парк, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Гладбах, хоть и не кажется фаворитом в борьбе за победу в чемпионате, но оставляет за собой неплохие шансы до конца вести борьбу за первое место. Команда Розе была близка, чтобы увезти три очка из Лейпцига, теперь же важно не допустить осечки в матче против Кельна, который набрал очень серьезный ход, победив в пяти из последних шести встреч. "Жеребцы" остаются фаворитами, а потеря очков может и вовсе оставить шансы на чемпионство лишь теоретические.

Ориентировочные составы:

Гладбах: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт — Нойхаус, Хофманн, Закария — Штиндль — Эмболо, Тюрам

Кёльн: Хорн — Эхизибу, Борнов, Чихос, Каттербах — Скири, Гектор — Дрекслер, Ут, Якобс — Кордоба

Не сыграют: Плеа, Бенсебаини, Янтче — Клеменс

прогноз 3:1

Бавария — Лейпциг

Воскресенье, 9 февраля, Альянс Арена, 19:00. Прямая трансляция на Футбол 3

Читайте подробный анонс на Football.ua в день центрального матча 21-го тура Бундеслиги.

Таблица: