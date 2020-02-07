Football.ua анонсирует 21-й тур чемпионата Германии.
Очередной тур немецкой Бундеслиги подарит болельщикам ряд захватывающих поединков, среди который одно из важнейших противостояний сезона Бавария — Лейпциг, о котором поговорим отдельно. Также нас ждет серьезное противостояние в Леверкузене между Байером и Боруссией Д. Кроме того, Гладбах сразится с крепким Кельном, Шальке проинспектирует Падерборн и многое другое.
21-й тур:
08 ФЕВРАЛЯ 2020
09 ФЕВРАЛЯ 2020
Айнтрахт — Аугсбург
Пятница, 7 февраля, Коммерцбанк Арена, 21:30. Прямая трансляция на Футбол 3
Поединок команд, которые уверенно укрепились в середине турнирной таблицы, да и расстояние друг от друга составляет всего одно очко. Айнтрахт отлично начал год, не проиграв ни одного матча в Бундеслиге и выбив Лейпциг в Кубке Германии. Аугсбург, хоть и не так уверенно стартовал, но в прошедшем туре победу таки добыл, обыграв проблемный Вердер. К слову, матч в первом круге "фуггеры" выиграли со счетом 2:1.
Ориентировочный состав:
Франкфурт: Трапп — Туре, Абрахам, Хинтереггер, Н'Дика — Соу, Роде — Чендлер, Гачинович, Костич — Сильва
Аугсбург: Кобек — Едвай, Гувелеу, Удуохай, Макс — Рихтер, Хедира, Байер, Варгас — Финнбогасон, Нидерлехнер
Не сыграют: Дост, Фернандес, Русс — Яго
прогноз 1:1
Вольфбсург — Фортуна
Суббота, 8 января, Фольксваген Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo
"Волки" довольно комфортно ощущают себя на экваторе таблицы, чего не скажешь про Фортуну, которая пребывает в зоне вылета. Гостей принял новый тренер, который добыл в прошлом матче ничью против Айнтрахта, а также вышел в следующий раунд Кубка. Хоть Вольфсбург и будет фаворитом, но ожидать от Фортуны можно чего угодно. Как минимум за ничейный результат у дюссельдорфцев шанс зацепиться будет.
Ориентировочные составы:
Вольфсбург: Кастеель — Уильям, Кнохе, Понграчич, Руссиьон — Шлагер, Гилавоги, Арнольд — Мехмеди — Гинчек, Вегхорст
Фортуна: Штеффен — Циммерманн, Айхан, Хоффманн, Зутнер — Моралес, Стегер, Бериша — Ампома, Хеннингс, Томми
Не сыграют: Камачо, Тиссеран — Бодзек, Караман, Офори
прогноз 0:0
Вердер — Унион
Суббота, 8 февраля, Везерштадион, 16:30. Прямая трансляция на Megogo
Ситуация у Вердера очень сложная. Лазарет все еще полон, команда находится в зоне переходных поединков, и набирать очки необходимо как никогда. Унион, хоть и крепкий, но довольно подходящий соперник, чтобы набрать три очка, тем более в родных стенах. Кроме того, у "зеленых" уже есть опыт побед над берлинцами — в аналогичном матче в гостях Вердер выиграл со счетом 2:1.
Ориентировочные составы:
Бремен: Павленка — Топрак, Фогт, Мойсандер — Битенкур, Эггештайн, Шахин, Клаассен, Фридль — Осако, Рашика
Унион: Гикиевич — Суботич, Шлоттербек, Паренсен — Триммель, Андрич, Гентнер, Ленц — Ингварцен, Бюльтер — Андерссон
Не сыграют: Аугустинссон, Лангкамп, Фуллкруг, Мовальд, Бальфреде, Гербе Селасие
прогноз 2:1
Герта — Майнц
Суббота, 8 февраля, Олимпиаштадион, 16:30. Прямая трансляция на Megogo
Герта значительно меняется. В команду зашли деньги, в январе были сделаны серьезные трансферы, но ожидать, что берлинцы подымуться на ступень выше уже сейчас, не стоит. Тем не менее, нынешний Майнц — вполне преодолимый соперник. "Карнавальники" провалили старт года, проиграв три из трех встреч в Бундеслиге. С другой стороны, соперники были довольно серьезные — Фрайбург, Гладбах и Бавария. Но и в этом противостояние Майнц никак нельзя назвать фаворитом.
Ориентировочные составы:
Герта: Ярштайн — Клюнтер, Боята, Торунарига, Миттельштадт — Скебред, Аскасибар, Груйич — Люкебакио, Пьонтек, Дилросун
Майнц: Центнер — Сент-Джаст, Брума, Ниахате — Эзтунали, Кунде, Латца, Мартин — Боэциус — Куассон, Матета
Не сыграют: Кунья — Белл
прогноз 3:0
Фрайбург — Хоффенхайм
Суббота, 8 февраля, Шварцвальд, 16:30. Прямая трансляция на Megogo
Фрайбург значительно сдал по сравнению с первой половиной сезона. "Грифы" были командой-сенсацией, которая намекала на борьбу за еврокубки, но теперь подопечных Штрайха отнюдь можно считать серьезными конкурентами на еврокубковые места. К слову, Хоффенхайм — один из главных конкурентов в этой борьбе. "Деревенские" также не могут похвастаться стабильной игрой, но результаты команды более-менее положительны — две победы в двух последних матчах Бундеслиги.
Ориентировочные составы:
Фрайбург: Шволов — Гульде, Кох, Хайнц — Шмид, Хаберер, Хефлер, Гюнтер — Вальдшмидт, Петерсен, Хелер
Хоффенхайм: Пентке — Пош, Акпогума, Хюбнер — Кадерабек, Руди, Гриллич, Баумгартнер, Сков — Крамарич, Даббур
Не сыграют: Кюбнер — Бауманн, Белфодил, Гейгер
прогноз 1:0
Шальке — Падерборн
Суббота, 8 февраля, Фельтенс-Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo
Шальке отстал от команд из первой четверки, и для того, чтобы вновь вернуться в борьбу за зону Лиги чемпионов, команде Вагнера просто необходимо побеждать Падерборн, который идет на последнем месте в таблице. Да, "синие" — безусловный фаворит, но гости не раз трепали нервы именитыми соперникам, вспомнить лишь 3:3 в матче против Боруссии Д. Тем не менее, если "кобальтовые" победу не добудут, но задача значительно усложнится.
Ориентировочные составы:
Шальке: Нюбель — Маккенни, Кабак, Настасич, Oчипка — Шопф, Маскарелл, Сердар — Харит — Григорич, Раман
Падерборн: Зингерле — Янс, Стродиек, Шонлау, Коллинз — Василиадис, Гьясула, Сабири — Прёгер, Србени, Антви-Аджей
Не сыграют: Калиджури, Кенни, Сане, Стамбули — Киллиан
прогноз 2:0
Байер — Боруссия Д
Суббота, 8 февраля, БайАрена, 19:30. Прямая трансляция на Футбол 3
Любопытнейший поединок, который немаловажен с турнирной точки зрения. Дортмунд борется за чемпионство, Байер — за зону Лиги чемпионов. "Шмели" сейчас находятся в отличной форме в чемпионате, добыв три победы в последних матчах и забив 15 голов. К слову, из Кубка Боруссия вылетела от Вердера.
Байер столь грозной формой похвастаться не может. Последний матч в Бундеслиге команда Боша проиграла, да и против дортмундев у Леверкузена не самая лучшая статистика. Как бы там ни было, есть все шансы надеяться на захватывающий поединок.
Ориентировочный состав:
Леверкузен: Градецки — Л. Бендер, Та, С. Бендер, Синкгравен — Баумгартлингер, Паласиос — Беллараби, Хавертц, Диаби — Фолланд
Дортмунд: Бюрки — Пищек, Хуммельс, Аканжи — Хакими, Брандт, Витцель, Геррейро — Санчо, Холанд, Азар
Не сыграют: Арангуис, Демирбай, Паулиньо — Ройс
прогноз 2:3
Боруссия М — Кельн
Воскресенье, 9 февраля, Боруссия Парк, 16:30. Прямая трансляция на Megogo
Гладбах, хоть и не кажется фаворитом в борьбе за победу в чемпионате, но оставляет за собой неплохие шансы до конца вести борьбу за первое место. Команда Розе была близка, чтобы увезти три очка из Лейпцига, теперь же важно не допустить осечки в матче против Кельна, который набрал очень серьезный ход, победив в пяти из последних шести встреч. "Жеребцы" остаются фаворитами, а потеря очков может и вовсе оставить шансы на чемпионство лишь теоретические.
Ориентировочные составы:
Гладбах: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт — Нойхаус, Хофманн, Закария — Штиндль — Эмболо, Тюрам
Кёльн: Хорн — Эхизибу, Борнов, Чихос, Каттербах — Скири, Гектор — Дрекслер, Ут, Якобс — Кордоба
Не сыграют: Плеа, Бенсебаини, Янтче — Клеменс
прогноз 3:1
Бавария — Лейпциг
Воскресенье, 9 февраля, Альянс Арена, 19:00. Прямая трансляция на Футбол 3
Читайте подробный анонс на Football.ua в день центрального матча 21-го тура Бундеслиги.
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