Германия

Завершился один из поединков 21-го тура чемпионата Германии.

В поединке 21-го тура Бундеслиге Шальке дома играл против Падерборна. Несмотря на то, что "кобальтовые" сумели выйти вперед в матче, но "черно-синие" нашли в себе силы сравнять счет.

Падерборн, несмотря на добытое очко, остаются на последнем месте, а Шальке пребывает на пятой позиции.

Шальке — Падерборн 1:1

Голы: Кутуджу, 63 — Гьясула, 81

Шальке: Нюбель — Беккер (Бужеллаб, 86), Кабак, (Тодибо, 37), Настасич, Очипка — Маскарель, Маккенни, Шопф, Харит — Раман, Грегорич (Кутуджу, 57)

Падерборн: Цингерле — Коллинс, Шонлау, Штрохдих, Янс — Сабири (Гьясула, 11), Василиадис, Золински (Србени, 70) — Антви-Аджей, Мамба, Прегер

Предупреждения: Настасич, Маскарель — Мамба, Янс, Цингерле