Вашему вниманию видеообзор поединка Бундеслиги.
Вольфсбург - Фортуна, getty images
09 февраля 2020, 07:50
В поединке 21-го тура чемпионата Германии Вольфсбург в родных стенах сумел добыть ничью в игре против Фортуны, играя в меньшинстве.
По итогу, дюссельдорфцы поднялись на 16-ю позицию, а "волки" остаются в середине таблицы, занимая 10-е место.
Вольфсбург – Фортуна 1:1
Голы: Штеффен, 50 – Циммерманн, 13
Вольфсбург: Кастельс – Виллиам (Мбабу, 27), Кнохе, Понграчич, Руссийон – Гилавоги – Шлагер, Арнольд – Штеффен (Жоао Виктор, 74), Гинчек (Вегхорст, 46), Мехмеди
Фортуна: Кастенмайер – Айхан (Йоргенсен, 40), Хоффманн, Зуттнер – Циммерманн, Моралес, Бериша, Томми (Пледль, 74) – Хеннингс, Текпетей (Ампома, 61)
Предупреждения: … — Хоффманн
Удален: Понграчич, 48.