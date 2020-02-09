Германия

Вашему вниманию видеообзор поединка Бундеслиги.

В поединке 21-го тура чемпионата Германии Вольфсбург в родных стенах сумел добыть ничью в игре против Фортуны, играя в меньшинстве.

По итогу, дюссельдорфцы поднялись на 16-ю позицию, а "волки" остаются в середине таблицы, занимая 10-е место.

Вольфсбург – Фортуна 1:1

Голы: Штеффен, 50 – Циммерманн, 13

Вольфсбург: Кастельс – Виллиам (Мбабу, 27), Кнохе, Понграчич, Руссийон – Гилавоги – Шлагер, Арнольд – Штеффен (Жоао Виктор, 74), Гинчек (Вегхорст, 46), Мехмеди

Фортуна: Кастенмайер – Айхан (Йоргенсен, 40), Хоффманн, Зуттнер – Циммерманн, Моралес, Бериша, Томми (Пледль, 74) – Хеннингс, Текпетей (Ампома, 61)

Предупреждения: … — Хоффманн

Удален: Понграчич, 48.