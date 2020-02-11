Германия

Киль с трудом удержал минимальное преимущество в счете против Санкт-Паули.

В рамках 21-го тура второй Бундеслиги Хольштейн Киль принимал на своем поле Санкт-Паули. Хозяева к заключительным мгновениям поединка вели со счетом 2:1, но на 90+5 минуте гости заработали одиннадцатиметровый.

Гелиос, вратарь Хольштейн Киля, справился с ударом Вермана, но после взял мяч в руки от партнера, что послужило поводом для назначения свободного удара, который игроки Санкт-Паули тоже не смогли реализовать. От победы в трудном матче хозяев отделяли два угловых, но удалось отбиться.

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