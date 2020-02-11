Германия

"Шмели" начали поиски по замене Джейдона Санчо.

Нападающий Брюгге Дэннис Бонавентуре привлек к себе внимание скаутов дортмундской Боруссии. Об этом заявляет Goal.com.

"Шмели" активно ищут будущую замену Джейдону Санчо, который ближайший летом с высокой вероятностью покинет Сигнал Идуна Парк.

Бонавентуре своей игрой в Лиге чемпионов и чемпионате Бельгии сумел зарекомендовать себя и является приоритетным вариантом для дортмундцев. Боруссия готова заплатить за футболиста 25 млн евро.

В текущем сезоне 22-летний нигериец отыграл 30 поединков, отметившись 8 голами и 2 ассистами.

За Брюгге центрфорвард выступает с лета 2017-го. Тогда за 1,3 млн евро Бонавентуре перебрался к бельгийцам из луганской Зари. В украинской команде футболист отыграл один сезон под руководством Юрия Вернидуба, проведя 26 матчей (6 голов, 1 ассист).

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