Германия

Бразилец любезно высказался о "красных".

Полузащитник мюнхенской Баварии Филиппе Коутиньо поделился мыслями относительно игры своей бывшей команды Ливерпуля.

"Прекрасные выступления Ливерпуля меня не удивляют. Мы уже видели это в прошлом году, когда они выиграли Лигу чемпионов, но я не удивлен, ведь у них фантастический состав и тренер. Я счастлив за них, потому что у меня там много друзей, бывших товарищей по команде. Рад за них, но на этом все", — приводит слова бразильца Sports Illustrated.

"Не оглядываюсь назад. Я выбрал другой путь, теперь нахожусь в очередном путешествии. Как и Ливерпуль, я полностью сосредоточен на достижении своей мечты. Доволен тем, что сделал в прошлом, и теперь я могу только смотреть вперед".

Ранее сообщалось, что Ливерпуль может попытаться вернуть Коутиньо.

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