Германия

Стороны не смогли договориться о новых условиях.

Юрген Клинсманн подал в отставку с должности главного тренера берлинской Герты спустя 10 недель после назначения. Специалист оставил команду за 13 туров до конца чемпионата Германии.

Сообщалось, что 55-летний немец надеялся вернуться к административной работе в столичном клубе, а именно вновь стать техническим директором.

Однако, по информации Kicker, Клинсманн и Герта так и не смогли договориться о новых условиях сотрудничества.

Тем не менее, источник сообщает, что после окончания сезона Герта может вернуться к кандидатуре Клинсманна на должность технического директора.

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