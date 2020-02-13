Ковач — приоритетный вариант для Герты

Германия

Хорват летом может возглавить берлинцев.

Хорватский специалист Нико Ковач близок к работе с берлинской Гертой. Об этом сообщает Kicker.

Кандидатура 48-летнего тренера является приоритетной для столичного клуба на роль наставника первой команды.

Берлинцы планируют найти нового тренера не позже завершения сезона. После увольнения Юргена Клинсманна с данной должности, командой на временной основе управляет Александер Нури.

Ковач находится без работы с ноября прошлого года, после того как он был уволен из Баварии.