Ковач — приоритетный вариант для Герты

Хорват летом может возглавить берлинцев.
Нико Ковач, Getty Images
13 февраля 2020, 15:42
Хорватский специалист Нико Ковач близок к работе с берлинской Гертой. Об этом сообщает Kicker.
Кандидатура 48-летнего тренера является приоритетной для столичного клуба на роль наставника первой команды.
Берлинцы планируют найти нового тренера не позже завершения сезона. После увольнения Юргена Клинсманна с данной должности, командой на временной основе управляет Александер Нури.
Ковач находится без работы с ноября прошлого года, после того как он был уволен из Баварии.
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