Германия

Йосуа Киммих и Альфонсо Дэвис вернулись к тренировкам.

Бавария готовится к предстоящему поединку немецкой Бундеслиги против Кельна, который состоится 16 февраля в 16:30 по киевскому времени.

Как сообщает пресс-служба мюнхенского клуба, основной вратарь команды Мануэль Нойер пропустил последнюю тренировку из-за кишечной инфекции.

По этой причине 33-летний голкипер рискует не сыграть в матче с Кельном, а его место в воротах может занять Свен Ульрайх.

Также отмечается, что защитник Йосуа Киммих и вингер Альфонсо Дэвис вернулись к тренировкам в общей группе.

В данный момент Бавария лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 43 очка в 21 туре. Ближайший преследователь "красных", Лейпциг, отстает от первого места на один пункт.

Напомним, ранее Мануэль Нойер признался, что не вел переговоров с Баварией по продлению контракта.

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