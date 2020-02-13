Йосуа Киммих и Альфонсо Дэвис вернулись к тренировкам.
Мануэль Нойер, Getty Images
13 февраля 2020, 17:50
Бавария готовится к предстоящему поединку немецкой Бундеслиги против Кельна, который состоится 16 февраля в 16:30 по киевскому времени.
Как сообщает пресс-служба мюнхенского клуба, основной вратарь команды Мануэль Нойер пропустил последнюю тренировку из-за кишечной инфекции.
По этой причине 33-летний голкипер рискует не сыграть в матче с Кельном, а его место в воротах может занять Свен Ульрайх.
Также отмечается, что защитник Йосуа Киммих и вингер Альфонсо Дэвис вернулись к тренировкам в общей группе.
В данный момент Бавария лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 43 очка в 21 туре. Ближайший преследователь "красных", Лейпциг, отстает от первого места на один пункт.
Напомним, ранее Мануэль Нойер признался, что не вел переговоров с Баварией по продлению контракта.
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