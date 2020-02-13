Германия

Стали известны условия действующего контракта форварда.

Нападающий Лейпцига Тимо Вернер может покинуть свою нынешнюю команду в летнее трансферное окно за фиксированную сумму в 55-60 миллионов евро, сообщает SportBild.

По данным источника, подобный пункт присутствует в контракте немецкого футболиста, но активировать его можно лишь при условии того, что сумма будет выплачена до конца апреля текущего года.

Отмечается, главным претендентом на Вернера остается Ливерпуль. Также за форвардом продолжает наблюдать Бавария.

В текущем сезоне чемпионата Германии футболист провел 21 поединок, забив 20 голов и отдав шесть результативных передач.