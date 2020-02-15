Германия

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Германии.

В матче 22-го тура Бундеслиги Боруссия Дортмунд разгромила Айнтрахт со счетом 4:0. Голами в составе "шмелей" отличились Лукаш Пищек, Джейдон Санчо, Эрлинг Холанд и Паулу Геррейру.



Боруссия Д – Айнтрахт Ф 4:0

Голы: Пищек, 33, Санчо, 50, Холанд, 54, Геррейру, 74.

Боруссия Д: Бюрки, Пишчек, Загаду, Хуммельс, Хакими, Джан (Дауд, 64), Геррейру, Санчо (Рейна, 75), Витсель, Т. Азар, Холанд (Гетце, 79).

Айнтрахт Ф: Трапп, Хинтереггер, Абраам, Туре, Чендлер, Гачинович (Дост, 46), Роде (Соу, 78), Костич, Ильзанкер, Ндика, Андре Силва (Пасиенсия, 82).

Предупреждение: Чендлер.

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